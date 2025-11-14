Potenziata la Linea ferroviaria per Camp Darby: 44 treni carichi di armi solo negli ultimi 7 mesi

La denuncia avanzata dai “Ferrovieri contro la guerra” è stata ufficialmente confermata ieri in consiglio comunale come risulta dalla risposta di RFI Firenze tramite l’Assessore Dringoli all’interpellanza di Diritti in Comune: i lavori sulla linea Pisa-Livorno e sullo snodo di Tombolo sono serviti al potenziamento della logistica militare verso la base USA di Camp Darby.

L’ampliamento dei binari della linea Pisa-Livorno e la realizzazione di un nuovo binario di accesso a Camp Darby sono stati completati. Attualmente, sono in corso i lavori per dotare l’intera linea di un nuovo impianto di gestione computerizzato. Secondo l’assessore, questo impianto consentirà di “aumentare le prestazioni della linea”, rendendola più efficiente per tutti i traffici, incluso il trasporto di materiale bellico.

I dati emersi svelano l’intensità del traffico militare sulla linea civile: 44 treni sono stati “terminalizzati” a Camp Darby nei primi 7 mesi del 2025. Uno spostamento di armi e mezzi impressionante che ha attraversato il ponte girevole del Tombolo. È la prima volta che emerge nel dettaglio il traffico militare su ferro nel nostro territorio asservito totalmente agli interessi americani con la piena complicità di chi governa a livello nazionale, regionale e locale.

Altro più critico riguarda la sicurezza sulla linea che non è garantita da RFI per l’utenza civile come si intende di norma, ma è “assicurata tramite scorta militare”. Ovvero la scorta è volta alla “protezione del carico” (armi e munizioni), non alla sicurezza dei cittadini e delle cittadine che usano ignari una linea civile trasformata in infrastruttura di guerra.

Questa conferma da RFI è la prova lampante che il nostro territorio e le sue infrastrutture civili sono sistematicamente utilizzate e potenziate ai fini militari e bellici americani e della NATO. I lavori eseguiti sulla linea civile, che hanno causato anche disagi ai pendolari, non hanno primariamente un fine civile, ma servono a rendere Camp Darby un arsenale sempre più efficiente e strategico.

Occorre disertare e disobbedire a questo sistema di guerra che vede sempre più centrale il nostro territorio.

Rilanciamo la campagna per cui nessuna infrastrutture civile deve essere messa a disposizione per il trasporto di guerra e ancora una volta chiediamo che Camp Darby sia smantellata e restituita all’uso civile, Subito!

