Povertà: dati della Caritas sempre più preoccupanti. Dalla destra solo politiche che aumentano le diseguaglianze

La povertà non è un accidente, non è una colpa, non è una scelta . E’ un fatto sistemico e strutturale del liberismo, frutto di una scelta politica. Questo è quanto emerge dal 18esimo rapporto Caritas della diocesi pisana sulla povertà a Pisa: parliamo di 6739 persone in carne ed ossa. Un paese come Calci, dicono loro.

Di queste, poco più di una persona su due non ha un lavoro, e fatto molto significativo, una su cinque lavora, ma non riesce comunque ad essere autonoma e a vivere in modo dignitoso. Un dato raddoppiato dal 2008: spesso anche in presenza di un contratto stabile, si è condannati a rimanere in povertà. Questo evidenzia che il sistema economico anche della nostra città sempre più incentrato sul turismo e rendita produce sempre più lavoro povero.

E poi c’è la casa: il 19 % vive in alloggi di fortuna; un dato quasi raddoppiato rispetto a soli due anni fa, un aumento esponenziale, impressionante e allarmante a cui non vengono date risposte.

Come coalizione Diritti in Comune negli scorsi giorni abbiamo posto alla attenzione pubblica il dato relativo al’incremento del 30 % delle persone senza dimora e del disastro dei servizi essenziali che sarebbero dovuti per legge e non ci sono.

A fronte della denuncia dei sindacati degli inquilini sull’allarme sfratti, il capogruppo di Fratelli d’Italia ha bellamente negato ogni emergenza ed ha lasciato la riunione. La destra ignorerà ora anche la voce all’Arcivescovo che chiede che si intervenga con urgenza contro gli affitti brevi e per il diritto alla casa?

Davanti alla denuncia dell’arcivescovo Cannistrà che dice che “la povertà non è un dato inamovibile ma è frutto di tante scelte, cambiando le quali anche il risultato sarà diverso” questa maggioranza cosa risponde oltre che con politiche repressive?

Tutto questo ci riporta ad un assunto deciso: siamo in emergenza.

E l’emergenza va trattata in modo globale, sistemico, intersettoriale, mettendo insieme le politiche per la casa, quelle attive per il lavoro, gli interventi sulle periferie, sulla povertà educative, le politiche culturali e anche quelle sull’ambiente.

Siamo in emergenza e dobbiamo partire subito da un dato, quello relativo al fatto che il rapporto Caritas è il 18esimo. Lo abbiamo sempre detto e lo ripetiamo volentieri: è vergognoso che l’unico studio sulle disuguaglianze a Pisa sia quello di un Ente che porta i dati relativi ai propri servizi.

Una vergogna che non è solo un’omissione: rileva come questa amministrazione sia completamente sorda rispetto ai bisogni della propria comunità, sempre più povera.

Ora siamo alle porte con la discussione sugli obiettivi strategici e i programmi del Documento Unico di Programmazione e d bilancio preventivo: vogliamo uscire dalla beneficenza e dalla carità pelosa dei bonus e pensare a strategie complesse e trasversali di lotta alle disuguaglianze?

