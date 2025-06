Presidenza di Geofor: ennesimo caso del metodo delle “porte girevoli”

Da settimane leggiamo sulla stampa della probabile designazione dell’ex-Sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, a Presidente di Geofor. Siamo al solito metodo delle “porte girevoli” legato al sistema di gestione delle società partecipate con cui centrodestra e centrosinistra con importanti sinergie governano i nostri territori. La nostra critica al sistema delle porte girevoli è netto: erode l’etica pubblica e distorce il sistema democratico. Come può un ex sindaco che fino a pochi mesi fa era protagonista dell’affidamento di servizi, finanziamenti, controlli passare dall’altro lato del tavolo? Attraverso quale criterio di merito e di competenza tecnica si arriva a questa scelta? Questo è esattamente uno di quei casi che spiegano la disaffezione della cittadinanza alla politica, cittadinanza che legge,correttamente, queste nomine, come affare interno ai partiti, tra malumori da sanare e compensazioni da elargire.

Inoltre non possiamo non mettere in evidenza le pesanti responsabilità che proprio Di Maio ha avuto nel ruolo di Presidente della Società della Salute, le cui conseguenze sono ad oggi sempre più evidenti e sotto gli occhi di tutti. Questa è un’altra ragione che ci fa vedere questa proposta come non opportuna anche rispetto alla capacità di gestione.

Per noi è indispensabile un’inversione di rotta a tutto campo sulla modalità di gestione delle società partecipate. Nel programma con cui ci siamo candidati alle scorse elezioni abbiamo sostenuto, e oggi ribadiamo, che occorre rendere pubblici i processi di selezione degli amministratori da nominare tramite specifici bandi, nei quali occorre prevedere condizioni di incompatibilità funzionale con gli incarichi, per evitare che le nomine siano semplicemente un passaggio delle solite persone da una società all’altra, la reiterazione senza limite nel numero dei mandati o che le nomine conseguano, come “naturale” passaggio, alla fine degli incarichi politici elettivi.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

