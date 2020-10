Procedimento di decadenza assegnazione alloggio popolare al Vicecomandante della Polizia Municipale: chiediamo ci vengano consegnati gli atti

Nelle scorse settimane abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti in merito “all’avvio di un procedimento di decadenza dell’assegnazione di alloggio erp” nei confronti dell’attuale Vicecomandante della Polizia Municipale, Mariano Tramontata.

Si tratta di un atto risalente al 26 novembre 2019, ovvero qualche giorno prima del trasferimento dello stesso per mobilità volontaria al Comune di Pisa. Ad oggi, nonostante un sollecito formale, non abbiamo ricevuto alcuna documentazione.

Non è la prima volta che fatichiamo ad avere alcuni atti in Comune non venendo messi nelle condizioni di poter svolgere pienamente le funzioni per cui il nostro consigliere comunale è stato eletto.

Chiediamo quindi di avere l’accesso a tutti gli atti e poterli verificare per capire i motivi dell’avvio di questo procedimento e al contempo l’esito finale dello stesso, visto che la pratica sembra essere ferma da mesi, trattandosi per di più di una figura di primo piano all’interno della amministrazione comunale.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

