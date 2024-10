Processo Keu: accolta la nostra richiesta di costituzione di parte civile. Riconosciuta la nostra azione e difesa dell’interesse collettivo

E’ stata accolta dal Giudice nel corso della udienza di oggi del “processo keu” la nostra richiesta di costituzione di parte civile, attraverso la nostra associazione “Pisa in comune”, per la quale abbiamo incaricato l’avvocata Letizia Bertolucci che ringraziamo per aver deciso di seguire questo caso insieme a noi.

Si tratta di un risultato molto importante e per nulla scontato che ha una grande valenza generale tanto più che siamo l’unica forza politica ad aver intrapreso questa iniziativa. Si riconosce, infatti, anche all’interno di questo procedimento il nostro impegno, la nostra azione continua e costante in questi anni di monitoraggio, ricerca della trasparenza, controllo e soprattutto di difesa dell’interesse del territorio e della comunità rispetto ad uno degli scandali più gravi avvenuti recentemente in Toscana.

“E’ molto importante – evidenzia l’avvocata Letizia Bertolucci – che il Giudice abbia deciso di ammettere la partecipazione a questo processo, attraverso le associazioni, e delle cittadine e dei cittadini. Questo darà modo alla società civile di essere parte attività nell’accertamento della responsabilità rispetto a quanto accaduto”.

Abbiamo cercato di tenere i riflettori sempre accesi su questa inchiesta in questi anni mentre la quasi totalità delle altre forze politiche, a partire dal PD, hanno cercato di farla cadere nel silenzio, in alcuni casi provando a sminuirne la gravità. E oggi questo trova un ulteriore riconoscimento. Dimostriamo così che una lista di opposizione può incidere concretamente nella realtà quando costruisce reti e relazioni, fondate su un lavoro quotidiano e concreto, nominando tutte le responsabilità e avendo il coraggio delle proprie azioni fino in fondo.

L’inquinamento da Keu sembra essere sempre più un pozzo senza fondo su cui occorre fare luce. Infatti sono migliaia e migliaia le tonnellate di rifiuti contaminati che sono stati utilizzati illegalmente in tante aree della Regione e che ancora non sono state smaltite, con tutto quello che questo comporta per la popolazione. Tutto questo mentre da mesi ormai si parla di altri 60 siti coinvolti in tutta la Toscana, oltre i 13 individuati; siti dei quali ad oggi non sappiamo assolutamente niente.

In questo quadro i Comuni sono stati lasciati soli a risolvere un problema generato in definitiva da una governance regionale che continua a non porsi il minimo problema sulla sostenibilità delle filiere industriali del territorio, mentre ad ogni livello si sta procedendo ad allentare vincoli e controlli, aumentando le deroghe e la deregolamentazione a favore degli interessi delle aziende e dei profitti privati, e facilitando così l’economia illegale e la penetrazione delle mafie.

Per questo, oltre la battaglia in sede politica, muovendoci sempre in rete con tante associazioni e movimenti, siamo pronti a seguire e lavorare per il bene collettivo anche nell’aula di tribunale.

Una città in comune

