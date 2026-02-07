Progetto impiantistico Retiambiente: grave la conferma della previsione dell’ossicombustore. Serve lo stralcio del progetto.

Lo scorso 2 febbraio si è svolta l’Assemblea di Retiambiente per l’approvazione del Budget 2026-2028.

Quello che emerge con chiarezza dai documenti è che la strategia prevista è quella di fare nuovi impianti in assoluto contrasto con i principi di economia circolare.

Per risolvere alla radice il problema della sovrapproduzione dei rifiuti e del loro impatto sul territorio occorre, invece, ridurne alla fonte la produzione e cooperare tra territori affinché il trattamento dei rifiuti ricada in modo equilibrato sulle diverse aree della Toscana.

Cosa ancora più grave è che nei documenti si continua a confermare la prospettiva della partecipazione di Retiambiente nella Società Novatosc srl per il 34% , al momento partecipata all’85% dalla Società Belevedere spa e al 15% dalla Società OXOco., licenziataria esclusiva, a livello mondiale e per il settore dei rifiuti, della tecnologia Isotherm PWR Flameless Oxycombustion.

In più occasioni in questi ultimi 2 anni e mezzo il Cda di Retiambiente ha provato a forzare per l’approvazione da parte dei comuni dell’ingresso nella società, cosa che ad oggi non è avvenuta perché sono fortissime le criticità di questa operazione su cui numerosi enti locali hanno ripetutamente chiesto chiarimenti.

Da parte nostra ci siamo sempre opposti con coerenza a questa ipotesi.

Si tratta di una tecnologia nuova, sperimentata solo in Puglia, dove è attivo un impianto molto più piccolo di quello previsto per Peccioli, della quale non è possibile prevedere gli impatti in termini di inquinamento ambientale e di salute della popolazione.

L’impianto avrebbe un costo complessivo di circa 125.000.000 di euro: è inevitabile che gli elevati costi dell’impianto abbiano conseguenze sul bilancio dei comuni di RetiAmbiente e sull’aumento della TARI, che già in Toscana, e soprattutto a Pisa, è molto alta.

Riteniamo quindi molto grave la conferma della previsione di questo impianto che deve invece essere stralciata a favore di misure per la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte e di miglioramento della qualità della raccolta differenziata, e per questo lavoreremo a partire dalle prossime settimane anche con una proposta da portate nelle commissioni consiliari competenti.

Riteniamo, infine, che sia necessario, come richiesto anche da Zero Waste Italy, che si faccia chiarezza da parte dei Comuni e di Retiambiente in merito a potenziali conflitti di interesse.

Infatti l’ing. Paolo Ghezzi, che riveste vari incarichi all’interno del “soggetto gestore”, dagli atti risulti essere anche co-progettista dell’ossicombustore.

Su questo faremo formale richiesta per avere in tempi brevi un pronunciamento in merito alla sussistenza o meno di un conflitto di interessi che sembra emergere.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

