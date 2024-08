Proposta per un incontro il 7 settembre ad Empoli

In questi anni ci siamo impegnate e impegnati nei nostri territori, dentro e fuori dai Consigli comunali, costruendo un’alternativa concreta e reale alle destre e al centrosinistra, anche sul piano elettorale.

Tra il 2023 e il 2024 i risultati ci parlano di una significativa e diffusa affermazione di liste e coalizioni in questo spazio. Campi Bisenzio, Borgo San Lorenzo e Rosignano le vedono vincere, a Empoli arrivano al ballottaggio. Anche nei Comuni capoluoghi si conferma la presenza di esperienze che negli anni hanno lavorato quotidianamente nei Consigli comunali, come in tanti altri enti locali della Toscana

Sono risultati impensabili se si rimuovono i percorsi trasparenti di partecipazione, l’impegno alla restituzione di chi entra nelle istituzioni e la credibilità fondata su una coerenza dei programmi, frutto di ascolto e elaborazione collettiva.

Sentiamo forte l’esigenza di incontrarci e coordinare al meglio quanto ci accomuna e le lotte quotidiane che portiamo avanti nei singoli territori, a partire da alcune questioni sempre più dirimenti su cui invece centrosinistra e centrodestra anche in Toscana vanno avanti insieme: dai progetti di militarizzazione del territorio a sostegno di una economia di guerra alle grandi opere che si vogliono realizzare dalla costa alla piana fiorentina. Ma non solo. Pensiamo che occorra proseguire e rilanciare in tutti i Comuni una grande mobilitazione contro la privatizzazione dei servizi essenziali ribadendo un chiaro no alla Multiutility, ridefinendo politiche pubbliche per la gestione del piano dei rifiuti e il trasporto pubblico. L’emergenza sociale a partire dal diritto all’abitare, alla salute, a quello del lavoro, e il contrasto alla emergenza climatica, fondato sul consumo zero di suolo, sono pilastri dell’azione quotidiana che portiamo avanti e su cui occorre un salto di qualità.

Per questo proponiamo di incontrarci sabato 7 settembre, dalle 10 alle 18, presso il circolo di Santa Maria (via livornese 48), Empoli,

Per adesioni invia una mail a: coordinamento.eletti.toscana@gmail.com

Prime adesioni pervenute:

Ilaria Antonelli, consigliera comunale Montelupo è Partecipazione, Montelupo Fiorentino

Ciccio Auletta, consigliere comunale Diritti in comune, Pisa

Veronica Bagni, consigliera comunale Filo Rosso, San Miniato

Valentina Barale, candidata a sindaco Primo Polo, Livorno

Luigi Barbugli, consigliere comunale Borgo in comune, Borgo San Lorenzo.

Fabrizio Callaioli, consigliere comunale Partito Rifondazione Comunista, Piombino

Enrico Carpini, consigliere comunale Ora!, Barberino di Mugello

Brian Ceccherini, consigliere comunale Campi a sinistra, Campi Bisenzio

Loriano Checcucci, consigliere comunale Partito Rifondazione comunista, Poggibonsi

Sabrina Ciolli, consigliera comunale Buongiorno Empoli – Siamo Empoli, Empoli

Gabriel Cordero, consigliere comunale L’è tutta da rifare, Cerreto Guidi

Sandrine Courtes, consigliere comunale Viviamo Capraia e limite Guicciardo Sindaco, Capraia e Limite.

Guicciardo Del Rosso, consigliere comunale Viviamo Capraia e Limite Guicciardo Sindaco, Capraia e Limite

Leonardo Masi, consigliere comunale Buongiorno Empoli – Siamo Empoli, Empoli

Giulia Masini, consigliera comunale Borgo in comune, Borgo San Lorenzo,

Paola Nardi, consigliera comunale Ora!, Barberino di Mugello

Dmitrj Palagi, consigliere comunale Sinistra Progetto Comune, Firenze

Daniele Palmieri, consigliere comunale Bene comune, Porto Ferraio, Isola d’Elba

Piero Panciatici, consigliere comunale Buongiorno Livorno, Livorno

Francesco Polverini, consigliere comunale Montelupo è Partecipazione, Montelupo Fiorentino

Giuseppe Pandolfi, consigliere comunale In comune per Vinci, Vinci

Samira Sabana, consigliera comunale Ora!, Barberino di Mugello

Davide Samuele Franchi, consigliere comunale Rosignano nel cuore, Rosignano

Rigoletta Vincenti, consigliera comunale Uniti a sinistra con Vincenti, Massa

