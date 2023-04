Provocazione neo-fascista: croci celtiche sui nostri manifesti elettorali

Stamattina passando da via Croce abbiamo visto questo sui nostri manifesti.

Non stiamo pubblicando la foto per vittimismo, non ci interessa e non è da noi. Anzi con l’occasione vogliamo ribadire tre cose:

È chiaro da che parte della storia stiamo. La situazione ci preoccupa ma non ci intimorisce. Antifascismo e Resistenza sono i nostri valori fondamentali su cui si incardina il nostro agire e la nostra programmazione politica; Oggi pomeriggio andremo a sostituire i manifesti, perché i simboli del fascismo devono essere rimossi, a maggior ragione nella via delle scuole. Non facciamo un passo indietro, se ce ne sarà bisogno saremo pront3 a ricoprire tutti i manifesti imbrattati; Invitiamo tutt3 per un 25 aprile di lotta e di festa, davanti al centro SMS dalle 15.30 con laboratorio per bambin3 su pace e Resistenza e dalle 17 con lo spettacolo teatrale di e con Silvia Bagnoli su Teresa Mattei, resistente e madre costituente.

