Quanti sono i mezzi di Ctt del servizio urbano che ogni giorno sono fermi a causa di guasti?

E’ questa la domanda che rivolgiamo alla società e su cui vogliamo risposte chiare, anche alla luce delle denunce fatte ripetutamente dalle organizzazioni sindacali. Riceviamo, infatti, diverse segnalazioni da parte di cittadine e cittadini e pensiamo che sia necessario avere dei riscontri e potere dare delle risposte chiare, perché a noi interessa che sia garantito per lavoratori ed utenti un servizio sicuro, efficace e di qualità.

Siamo consapevoli di un parco mezzo ormai vetusto, e della situazione di incertezza legata ad una gara regionale ancora in sospeso da decenni, ma tutto ciò non può andare in alcun modo a discapito di chi fa il servizio e di chi ne usufruisce.

Sono emerse delle criticità per quanto riguarda la gestione delle manutenzioni da parte di CTT Nord su cui vogliamo andare fino in fondo perché non è pensabile che quotidianamente si registrino problemi e che mezzi non partano creando disservizi.

Ciccio Auletta, Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione comunista – Pisa Possibile

Olivia Picchi – Partito Democratico

Gabriele Amore – Movimento 5 stelle

