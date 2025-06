Quattro colori per la Palestina

Anche noi aderiamo all’appello di @Daniele Caluri , cambiando i colori del nostro simbolo fino a che non ci sarà una tregua per il popolo palestinese.

Così come hanno già fatto da altre esperienze con cui da anni lavoriamo come @Buongiorno Livorno modifichiamo il nostro logo per dedicarlo alla bandiera palestinese e invitiamo tutti a fare lo stesso.

Di fronte al genocidio della popolazione palestinese messo in atto dal governo Israeliano, con la complicità del governo italiano insieme a quasi tutti i governi occidentali che proseguono nel sostenere diplomaticamente ed economicamente Israele, è necessario moltiplicare quotidianamente le mobilitazioni e anche le azioni simboliche.

“Utopisticamente, bisognerebbe che le immagini prodotte da ora e per tutto il tempo che serve, fossero ridotte a questi quattro colori, sapendo che le immagini fanno molta più presa delle parole, e soprattutto molto più velocemente”.

#artistsforpalestine #colors4palestine #art4palestine #human4palestine #ArtistsForPalestine

Mi piace: Mi piace Caricamento...