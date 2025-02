Quel gran pasticcio della gara per i mercatini di Natale

Una vicenda nata male e finita peggio quella dell’affidamento dell’accordo quadro da parte del Comune di Pisa per la gestione dei mercatini del Natale in città per il periodo 2024-2027, mettendo anche in campo risorse importanti, pari a poco meno di 400 mila euro.

Un bando travagliato tra mancate partecipazioni, varie modifiche di requisiti di partecipazione e condizioni contrattuali, e non aggiudicazioni per cui solo ai primi di dicembre, ovvero proprio a ridosso dell’avvio delle iniziative secondo le volontà del Comune, viene aggiudicata la gara ad un raggruppamento temporaneo di imprese composto da Ascom Servizi di Pisa, Fm Allestimenti di Calcinaia e alla Vigna Group di Cascina. E così, con tanto di taglio di nastro alla presenza dell’amministrazione comunale, qualche giorno dopo partono le iniziative.

Ma ancora una volta non tutto fila liscio. E’ di questi giorni la determina della dirigente comunale che revoca l’aggiudicazione per gravi irregolarità di uno dei soggetti componenti il raggruppamento di imprese aggiudicatario.

Non sarebbe stato più opportuno prima di dare esecuzione al contratto fare una verifica completa sui requisiti? Ma evidentemente il Natale incombeva.

Da parte nostra porteremo la questione in Prima Commissione di controllo e garanzia e chiederemo anche cosa intende fare a questo punto l’amministrazione comunale.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Provvedimento di non aggiudicazione accordo quadro gestione mercatini di Natale 2024-2027

