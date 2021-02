Il seguente question time è stato presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Acquisizione aree del porto da parte della società francese Propertiers&Co

Tenuto conto della gravissima situazione finanziaria ed economica in cui versa il Porto di Marina di Pisa.

Tenuto conto di quanto comparso sulla stampa lo scorso 31 dicembre, stampa dalla quale si è appreso che la società francese Properties &co (Hpa Holding) non ha versato al notaio i 15 milioni di euro necessari per completare l’acquisizione dei terreni nell’ambito della procedura concorsuale aperta da Boccadarno.

Tenuto conto che questo è l’unico soggetto che aveva manifestato interesse all’acquisizione e che al 31 dicembre erano quindi stati versati solo 100 mila euro dalla società.

Tenuto conto che i creditori avevano dato il via libera e che si è, secondo quanto riportato dalla stampa, concesso qualche altra settimana alla società per chiudere l’affare con il versamento del dovuto.

Tenuto conto che è in gioco il futuro del porto e della tenuta finanziaria della Boccadarno.

Tenuto conto che il Comune possiede alcune delle aree oggetto dell’acquisizione.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se sono a conoscenza di ulteriori sviluppi dal dicembre ad oggi in merito al versamento dovuto da parte della società francese.

