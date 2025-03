Question time: Acquisto da parte di Italgas di altre quote di Toscana Energia

Di seguito il Question time per il Sindaco e la Giunta del comune di Pisa presentato da CIccio Auletta, consigliere comunale di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista)

Question time: Acquisto da parte di Italgas di ulteriori quote di Toscana Energia

Tenuto conto dell’articolo pubblicato sulla Staffetta Quotidiana del 7 febbraio 2023 dal titolo: “Per il Garante non c’è rischio concorrenza, anche sulle gare gas. Italgas valuta opzione per crescere in Toscana energia se partono gare” in cui si legge:

“L’Antitrust ha pubblicato la delibera del 17 gennaio con cui ha dato via libera alla nascita della multiutility della Toscana dalla fusione in Alia-Multiutility di Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi, il cui atto è stato firmato nei giorni immediatamente successivi.

L’operazione ha previsto tra le altre cose il conferimento ad Alia del 20,6% detenuto dal Comune di Firenze nell’operatore della distribuzione gas Toscana Energia. Alia, incorporando Publiservizi, acquisisce anche il 10,38% da essa detenuto in Toscana Energia arrivando così ad avere circa un 31% di TE e, contemporaneamente, la quota di controllo (39,6%) dell’altro maggiore distributore locale di gas toscano, Estra.

Toscana Energia ed Estra svolgono attualmente il servizio di distribuzione del gas in diversi ambiti (ATEM) della Toscana e le loro attività si sovrappongono in circa sedici ATEM, in alcuni dei quali esse risultano essere i principali operatori (Pistoia, Prato, Firenze 1 e 2, Ancona, Grosseto e Rieti).

Per l’Antitrust però non sembrano sussistere gravi rischi di coordinamento orizzontale nelle future gare d’ambito per l’affidamento dei servizi di distribuzione, considerato che la partecipazione di Alia Multiutility in Toscana Energia è meramente finanziaria e non di controllo.

Inoltre, si legge ancora, Alia, Italgas e Toscana Energia il 27 dicembre scorso hanno sottoscritto un patto volto ad adottare i presidi necessari a escludere qualsiasi rischio che in seguito all’operazione vi possa essere un’interferenza concorrenziale tra, da un alto, Toscana Energia/Italgas e, dall’altro, Estra e le sue controllate.

Il patto prevede che Alia concede a Italgas, che attualmente detiene un 50,66% di TE, un diritto di opzione d’acquisto su tutte le azioni di Toscana Energia che sono detenute dal Comune di Firenze e che saranno conferite in Alia Multiutility, che potrà essere esercitato a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 marzo 2025, opzione che potrà essere esercitata anticipatamente entro 30 giorni dalla pubblicazione di un eventuale bando di gara avente ad oggetto l’aggiudicazione di servizi di distribuzione del gas naturale in un ATEM in cui sia Toscana Energia sia Estra (tramite Centria) siano operative.

Il Cda di Italgas deciderà entro il prossimo 23 febbraio se stipulare o no il relativo contratto di opzione”.

Ricordato il comunicato stampa di Italgas del 12 febbraio 2025 avente come titolo: “ Italgas: approvati i risultati consolidati al 31 dicembre 2024, in cui si legge:

“Il 27 dicembre 2022 Italgas, Toscana Energia e Alia Servizi Ambientali hanno sottoscritto un accordo che, tra l’altro, riconosceva a Italgas un’opzione per l’acquisto delle 30.134.618 azioni di Toscana Energia detenute da Alia Servizi Ambientali, a seguito del conferimento delle stesse da parte del Comune di Firenze. Italgas ha esercitato l’opzione in data 14 gennaio 2025. Il prezzo previsto contrattualmente per l’acquisto delle azioni di Toscana Energia è da determinarsi come il “Fair market value” alla data di esecuzione dell’opzione, calcolato da parte di un istituto finanziario internazionale nominato congiuntamente dalle parti”.

Vista la deliberazione n. 18/2025/VSG della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, in cui, in riferimento a una deliberazione del Consiglio comunale di Poggibonsi, si esplicita di come anche ALIA debba considerarsi società controllata, soggetta a quanto previsto dal TUSP.

Richiamato il Bollettino 6/2023 del 6 febbraio 2023 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in cui si legge:

– «Quanto ai possibili rischi di coordinamento orizzontale nelle future gare d’ambito per l’affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale, partendo dalla constatazione che la partecipazione di Alia Multiutility in Toscana Energia è meramente finanziaria e non di controllo, Alia, Italgas e Toscana Energia il 27 dicembre 2022 hanno sottoscritto un patto (“Patto TE”) volto ad adottare i presidi necessari a escludere qualsiasi rischio che in seguito all’Operazione vi possa essere un’interferenza concorrenziale tra, da un alto, Toscana Energia/Italgas e, dall’altro, Estra e le sue controllate»;

– «In particolare, il Patto TE prevede che: (i) Alia concede a Italgas un diritto di opzione d’acquisto su tutte le azioni di Toscana Energia che sono detenute dal Comune di Firenze e che saranno conferite in Alia Multiutility, che potrà essere esercitato a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 marzo 2025 (art. 2); (ii) l’opzione di acquisto potrà essere esercitata anticipatamente entro 30 giorni dalla pubblicazione di un eventuale bando di gara avente ad oggetto l’aggiudicazione di servizi di distribuzione del gas naturale in un ATEM in cui sia Toscana Energia sia Estra (tramite Centria S.r.l.) siano operative (art. 5);(iii) Italgas s’impegna a sottoporre all’approvazione del proprio CdA, che deciderà entro il 28 febbraio 2023, la stipulazione di un contratto di opzione di vendita da parte di Alia su tutte le azioni detenute dal Comune di Firenze in Toscana Energia e conferite in Alia, che potrà essere esercitata, in qualsiasi momento, solo nel caso in cui sia pubblicato un bando di gara avente ad oggetto l’affidamento di servizi di distribuzione del gas in un ATEM in cui sia Toscana Energia sia Estra (tramite Centria S.r.l.) siano operative (art. 6)»

Tenuto conto che il Comune di Pisa è socio di Toscana Energia in quanto detiene una partecipazione di n. 6.131.017 azioni dal valore nominale complessivo di € 6.131.017,00 pari al 4,19% del Capitale Sociale.

Tenuto conto delle notizie apparse in questi giorni sulla stampa secondo le quali l’eventuale ulteriore acquisto da parte di Italgas delle quote detenute da Alia dovrebbe avvenire entro il prossimo 31 marzo, come sopra indicato.

Tenuto conto che ad oggi il Consiglio Comunale di Pisa né la Commissione consiliare permanente sono mai stata informati di questa possibile operazione e delle modifiche dell’assetto societario e di quale sia la posizione eventualmente espressa dalla amministrazione comunale al riguardo

Tenuto conto della rilevanza pubblica dei servizi gestiti da Toscana Energia.

Tenuto conto del dibattito pubblico che in questi giorni riempie le pagine delle cronache regionali ed economiche rispetto a questa possibile operazioni e ai suoi profili amministrativi.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

quale sia la posizione dell’amministrazione comunale, espressa eventualmente anche nella assemblea dei soci, rispetto all’acquisto di ulteriori quote di Toscana Energia da parte di Italgas, e ciò che ne conseguirebbe.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista