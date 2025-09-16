Di seguito il question-time presentato al Sindaco e alla Giunta del comune di Pisa dalla coalizione Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista)

Question time: Acquisto del Comune di Pisa del servizio antivirus da multinazionale israeliana

Tenuto conto della determina pubblicata negli scorsi giorni sull’albo pretorio avente ad oggetto il “RINNOVO N.750 LICENZE SW ANTIVIRUS PER 12 MESI – CIG B80AD18B5F” con cui il Comune di Pisa per un periodo di n.12 mesi, dal 23.09.2025 al 22.09.2026, ha disposto di affidare il rinnovo di n.750 licenze del sw antivirus Cynet per un impiego di risorse pubbliche pari a Euro 30.044,55 iva esclusa tramite il pagamento di canone anticipato d’uso.

Considerato che la Cynet è un’impresa multinazionale prevalentemente guidata e finanziata da soggetti di nazionalità israeliana e, oltretutto, ha anche una delle principali sedi nello stato di Israele.

Visto che la Corte Internazionale di Giustizia, con l’ordinanza cautelare resa il 26 gennaio 2024, nell’ambito della controversia Sudafrica c. Israele, ha accertato l’esistenza di rischio imminente di genocidio e quindi sollecita la responsabilità degli altri Stati parte della Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (fra cui l’Italia), sui quali grava l’obbligo di fare tutto quanto è in proprio potere per prevenire la commissione di un genocidio, o per porre fine a un genocidio in corso.

Ritenuto che in attuazione di questi obblighi, lo Stato italiano è tenuto a rivedere le proprie relazioni economiche, politiche, accademiche, sociali e culturali con lo Stato di Israele, interrompendo immediatamente qualunque relazione che possa rafforzare o giustificare la commissione di gravi violazioni del diritto internazionale da parte di Israele o ostacolare l’esercizio del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese e astenendosi dall’intrattenere con Israele qualunque relazione economica o commerciale, nonché ad adottare provvedimenti adeguati per impedire che cittadini italiani e imprese incorporate nel territorio italiano intrattengano relazioni commerciali o di investimento che contribuiscono al mantenimento della situazione illegale creata da Israele;

Ritenuto quindi che è obbligo del Comune di Pisa fondato sul diritto umanitario impedire in ogni forma un sostegno allo stato di Israele e, dunque e maggiormente, evitare di concludere nuovi accordi con aziende a principale conduzione e finanziamento israeliano.

Tenuto conto delle azioni che numerose comuni in tutta Italia stanno intraprendendo, grazie alla numerose mobilitazioni da mesi vanno avanti, per sospendere eventuali rapporti commerciali e finanziari con aziende israeliane.

Tenuto conto che il rinnovo del servizio partirà dal prossimo 23 settembre.

Si chiede al sindaco e alla Giunta

se è intenzione o meno della amministrazione del Comune di Pisa di non servirsi più di prodotti della azienda Cynet, dando così concretezza alle campagne di boicottaggio nei confronti delle aziende israeliane come forma di pressione per fermare il genocidio del popolo palestinese e chiedendo quindi agli uffici competenti di annullare conseguentemente la determina avente ad oggetto: “RINNOVO N.750 LICENZE SW ANTIVIRUS PER 12 MESI – CIG B80AD18B5F”

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista