Question time: Affidamento servizio per supporto analisi per recesso del Comune di Pisa dalla Società della Salute

Tenuto conto della delibera approvata dalla Giunta comunale in data 3 aprile 2024: “Consorzio Società della Salute – disposizioni”.

Tenuto conto che nella suddetta delibera si incarica la Direzione 7 all’affidamento di un servizio di supporto per un importo di 40.000 euro.

Tenuto conto che questo servizio deve “supportare la struttura comunale sia nell’organizzazione della attività da svolgere, sia in conseguenza del recesso dl Consorzio che per la gestione dei servizi delegati, prevedendo in particolare:

Un’analisi del sistema pisano di servizi e interventi, approfondimento dei modelli di welfare comunale esistenti e del quadro normativo e giurisprudenziale attuale

Un accompagnamento all’implementazione del nuovo sistema comunale dei servizi sociali e sociosanitari integrati;

con la possibilità di attivare, a richiesta, anche un monitoraggio del nuovo assetto comunale”

Tenuto conto dei tempi sempre più ristretti per fare le analisi richieste dalla Giunta considerato che la eventuale delibera sul recesso del Comune di Pisa dalla Società della Salute deve essere approvata entro il mese di giugno, per cui il soggetto incaricato avrebbe meno di un mese e mezzo per completare il lavoro richiesto.

Tenuto conto del lavoro che sta svolgendo la Seconda Commissione Consiliare Permanente proprio su questi temi e la ricognizione dei servizi.

Tenuto conto della attualità politica e del dibattito pubblico che quotidianamente è anche sulla stampa cittadina in merito alla riorganizzazione dei servizi conseguente all’eventuale recesso del Comune di Pisa dalla SdA.

Rilevata l’urgenza dell’affidamento secondo le tempistiche indicate dalla Giunta

Si chiede al Sindaco e alla giunta

Quale sia il soggetto esterno individuato dalla amministrazione comunale per l’affidamento del servizio indicato nella delibera sopramenzionata.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

