Question time: Aggiornamento in merito alla progettualità della struttura di accoglienza per familiari e visitatori di persone private della libertà personale

Tenuto conto che la realizzazione di una struttura destinata ad accogliere le famiglie delle persone private della libertà personale, è assolutamente necessaria sia come riparo ma anche per evitare l’inevitabile stigmatizzazione a cui sarebbero sottoposte durante l’attesa dei colloqui.

Ricordato che la realizzazione di tale struttura è stata considerata fondamentale da vari atti del Consiglio Comunale.

Tenuto conto che nella seduta della 2CCP del 18 Marzo ad oggetto ““Struttura accoglienza per familiari delle persone private della libertà personale da realizzare all’esterno del Carcere Don Bosco” alla presenza dell’Assessora Mancni e dall’Ing.Daole, è stato nuovamente presentato un progetto definito in tal sede troppo oneroso e che non è stata indicata alcuna tempistica per una eventuale rimodulazione del progetto presentato o per l’elaborazione di un nuovo progetto né sono stati individuati possibili stanziamenti.

Tenuto conto che in sede di 2CCP l’Assessora Mancini aveva dato disponibilità a dare aggiornamenti nell’arco di un mese sulla strategia progettuale adottata dall’Amministrazione in merito a tale struttura.

Tenuto conto che i 30 giorni sono trascorsi e l’urgenza della definizione progettuale per questa struttura.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

se è stata individuata una strategia per l’avanzamento di questo importante progetto con le risorse necessarie.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

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