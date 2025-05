Question time: Annullamento della variante urbanistica inerente Porta a Lucca con recente sentenza del Tar e procedibilità della realizzazione del nuovo parcheggio in via Rindi

Tenuto conto che nella prima variazione al bilancio preventivo 2025 e nella prima variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici: 2025-2027 e dell’elenco annuale 2025, approvate dal consiglio comunale nelle scorse settimane, è stata inserita la realizzazione del parcheggio in via Rindi per un importo di circa 435 mila euro, secondo le previsioni contenute nella variante di Porta a Lucca.

Ricordato che una parte di queste risorse servirà all’esproprio delle aree, ad oggi private, per poter realizzare il parcheggio.

Tenuto conto della recente sentenza del TAR, pubblicata negli scorsi giorni, che ha annullato la variante di Porta a Lucca approvata dal Consiglio comunale, in cui si introduceva la previsione del suddetto parcheggio.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

se alla luce della sentenza del Tar l’amministrazione comunale procederà comunque alla realizzazione del parcheggio in via Rindi, senza procedere preventivamente ad ulteriori atti urbanistici per renderlo attuabile.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

