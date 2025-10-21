Question time: Apertura di un CAS a Coltano

Tenuto conto della notizia pubblicata negli scorsi giorni dell’apertura di un CAS (Centro accoglienza straordinaria) nel borgo di Coltano in via delle Rene 75.
Tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco Conti all’indomani della pubblicazione della notizia nei confronti della decisione assunta dalla Prefettura: “Non è una soluzione concordata. Questa modalità di agire non mi può trovare d’accordo. Da lunedì faremo le nostre verifiche dal punto di vista edilizio- urbanistico della struttura”.
Tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate alla Prefetta D’Alessandro al riguardo: “Si tratta di trasferimento di persone determinato dalla chiusura nelle scorse settimane del centro di accoglienza San Domenico in via della Faggiola, con il Sindaco preventivamente informato di questi passaggi”.
Tenuto conto che lo stesso Sindaco ha annunciato per lunedì 20 ottobre un sopralluogo all’interno della struttura
Si chiede al Sindaco e alla Giunta
di aver un chiarimento sul modello gestionale ed organizzativo del CAS aperto a Coltano in merito a identità del soggetto gestore, durata apertura della suddetta struttura in base alla convenzione siglata, numero degli ospiti, capienza struttura.
Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista