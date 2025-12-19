Question time: Apertura di un punto di primo soccorso da parte di Farmacie Spa sul litorale

Premesso che

1) a inizio ottobre in seconda commissione permanente veniva audito l’allora amministratore unico di Farmacie circa il destino dell’immobile conferito dal Comune di Pisa a Farmacie comunali ormai da quasi due anni, conosciuto come “ EX PALP” e situato al centro del lungomare Pisano, a Marina di Pisa in via della Repubblica Pisana n. 68.

2) in quella sede l’amministratore unico dichiarava che non erano stati ancora stanziati soldi a bilancio per i lavori, che non era possibile individuare un capitolato d’appalto di questi lavori e che non esisteva alcun cronoprogramma della futura ristrutturazione.

3) Le ragioni, secondo quanto spiegato dallo stesso Amministratore, erano da ricercarsi nell’esigenza di effettuare i lavori soltanto quando si sarebbero avuti chiari tutti gli elementi in gioco che, in quel momento, non potevano essere chiari considerato, tra l’altro, il cambiamento che Pisa sta vivendo con lo scioglimento della Società della Salute.

CONSIDERATO CHE

Nella giornata di venerdì 13 dicembre il nuovo amministratore unico di Farmacie comunali, il signor Raffaele Magaldi, ha invece dichiarato sui quotidiani che entro l’estate l’immobile sarà destinato ad un punto di primo soccorso da aprire per l’inizio dell’estate.

che l’apertura di un punto di primo soccorso è materia di cui l’ente locale deve necessariamente interessarsi come si evince dalla ratio della normativa regionale che subordina all’ente comunale la competenza al rilascio delle relative autorizzazioni;

considerato altresì che buona norma vorrebbe che la scelta di aprire un punto di primo soccorso sia effettuata sulla base della rilevazione del bisogno effettivi su un determinato territorio

considerato che sul litorale si procederà ad aprire la nuova casa di comunità in tempi relativamente brevi

considerato che come dichiarato dal precedente amministratore unico di Farmacie era necessario, prima di prendere una decisione, valutare anche la nuova organizzazione socio assistenziale conseguente allo scioglimento della Società della Salute

stante il fatto che ad oggi non esiste, o per lo meno non è stata resa nota, alcuna convenzione con la ASL.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se, in relazione alla annunciata apertura, riportata in questi giorni sulla stampa, di un punto di primo soccorso nell’edificio di cui in premessa, ci sia ad oggi un raccordo con il comune o Farmacie e la ASL per strutturare un servizio sanitario che privilegi le prestazioni pubbliche rispetto a quelle private e non si sovrapponga ma ampli le prestazioni suddette.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

