Question time: Applicazione da parte del Comune di Pisa della ordinanza del Tar in merito ad aumento quota capitaria SdS per anno 2024

Tenuto conto della recente ordinanza del Tar di Firenze, di cui ha dato notizia la stampa negli scorsi giorni, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare avanzata dal Comune di Pisa relativa alla sospensione dell’esecutività della delibera dell’Assemblea dei soci della Società della Salute n.28 del 28 ottobre 2024 in attesa di ottenerne nel merito l’annullamento

Tenuto conto di quanto approvato con la delibera dell’Assemblea dei soci della Società della Salute n.28 del 28 ottobre 2024 relativamente al conferimento straordinario in quota capitaria (3 euro per abitante) a carico dei comuni consorziati per l’anno 2024, al fine di coprire uno squilibrio di bilancio.

Rilevato che nella ordinanza si legge: “ritenuto che nella comparazione degli interessi che i pregiudizi contabili e patrimoniali lamentati, sempre suscettibili di ristoro in chiave risarcitoria, debbono cedere a fronte del pericolo concreto e attuale per la continuità dei servizi socio-sanitari erogati dalla SdS, con ricadute sull’interesse pubblico e sulla collettività anche del territorio comunale”.

Tenuto conto dei rischi evidenziati, e della urgenza degli interventi a tutela dei servizi da parte dei Comuni,

Tenuto conto che il Tar ha disposto che “La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti”

Si chiede al sindaco e alla giunta

Alla luce della ordinanza del Tar in che tempi l’amministrazione comunale ottempererà alla delibera approvata dalla Assemblea dei soci della Sds, versando l’aumento della quota capitaria prevista per l’anno 2024

Francesco Auletta – Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

