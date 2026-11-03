Question Time: Articolazione delle competenze un tempo facenti capo alla società della salute

Premesso che

– nella seduta del 27 ottobre 2026 della 2 ccp l’Assessora Bonanno ha affermato che è stata sottoposta agli altri comuni una bozza relativa al nuovo futuro assetto della gestione dei servizi sociali;

– che entro la fine dell’anno dovrà essere approvato il bilancio preventivo per il 2027 del nostro comune;

– che parimenti entro il 31 dicembre dovrà essere stabilita la gestione di tutti quei servizi che con la definitiva chiusura della SdS in liquidazione non possono ad oggi proseguire e non hanno ad oggi una risposta sul futuro della loro presa in carico.

Considerato che

si tratta di servizi indispensabili, irrinunciabili, che sono funzionali a garantire quel minimo di diritti che rimane per sostenere la difficilissima situazione in cui vivono oggi le persone con una fragilità nel nostro paese;

che, ciononostante, non è stato possibile sino ad ora avere informazioni certe sul futuro, su un eventuale piano diverso in caso di mancato raggiungimento di un accordo con gli altri comuni;

che parimenti risulta impossibile e inutile un’analisi degli studi effettuati dal Sant’Anna senza la cognizione effettiva dei servizi che rimarranno di competenza monocomunale e di come saranno distribuite le altre competenze;

Tanto premesso si chiede al Sindaco e alla Giunta

di informare il Consiglio sulle decisioni definitive circa l’ assetto di tutti i servizi già di competenza della SdS, e, dunque, come saranno distribuiti tra servizi di competenza monocomunale, servizi gestiti in convenzione con gli altri comuni e servizi in convenzione con la asl.

Diritti in Comune: Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa

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