Question time: Assenza dei verbali della Conferenza zonale dei sindaci e mancata risposta alla diffida dl 10 febbraio 2026

In data 31 marzo è stato più volte annunciato che si sarebbe giunti ad un primo risultato in ordine alla convenzione tra ASL e Conferenza Zonale dei Sindaci, presieduta dal Sindaco di Pisa rispetto alla riorganizzazione del sistema socio.sanitario e socio- assistenziale della Zona gestita precedentemente dalla Società della Salute;

Che nella precedente settimana è pervenuto ai consiglieri comunali la seconda parte dello studio del Sant’Anna;

La Conferenza zonale dei Sindaci costituisce un organo collegiale fondamentale per la definizione delle linee di indirizzo della programmazione socio-sanitaria territoriale;

che con lo scioglimento del Consorzio della Sds Zona Pisana ha assunto un ruolo ancora più strategico, vista la delicatezza della fase di transizione in corso;

La corretta verbalizzazione delle sedute di un organo collegiale della Pubblica Amministrazione è un atto dovuto, necessario per attestare la regolarità delle decisioni assunte, la validità delle votazioni e la trasparenza dell’azione amministrativa;

nella risposta del 4 febbraio 2026 alla nostra richiesta di accesso agli atti per avere copia dei verbali delle sedute della Conferenza Zonale il Dirigente della Direzione Sociale. Disabilità del Comune di Pisa dott Vola, era riportato che “ i verbali della Conferenza Zonale, riferiti ai mesi di settembre e ottobre dell’anno 2025, sono stati trasmessi ai Sindaci per una verifica da parte loro.” e che “ I verbali potranno quindi essere trasmessi, a seguito della formale approvazione da parte della Conferenza stessa”

Risulta quindi che da settembre si sono susseguite le riunioni della Conferenza dei Sindaci senza aver approvato il verbale della riunione precedente e che allo stato attuale non vi è alcun documento formale consultabile dagli aventi diritto o dalla cittadinanza

L’assenza di verbali impedisce il controllo democratico sull’operato degli eletti e rende incerte le posizioni espresse dai singoli Comuni su temi di vitale importanza per la salute pubblica;

In data 10 febbraio 2026 questo Gruppo consiliare ha inviato formale diffida per ottenere i verbali alla Conferenza dei sindaci, per tramite del presidente che è il Sindaco di Pisa (in allegato);

che ad oggi non vi è alcuna risposta, mentre si avvicina la data del 31 marzo oltre che nei mesi futuri l’esigenza di un riassetto completo da definirsi comunque entro il mese di agosto;

che è impossibile poter valutare complessivamente l’operato dell’amministrazione in assenza di tali verbali

Vista l’urgenza nell’avere questi documenti e la mancanza di risposte.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

se siano in possesso degli stessi.

