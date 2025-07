Question time: Attivazione della nuova linea 23 e impossibilità per persone con disabilità motoria di utilizzare alcune fermate

Tenuto conto della determina del 25 luglio 2025 con la quale si istituisce la nuova linea urbana denominata linea 23.

Tenuto conto che nella suddetta determina si legge: “di autorizzare ai sensi dell’art.5 del D.P.R., 753/ 1980 l’istituzione della nuova linea urbana denominata Linea 23, e le nuove fermate Roma 1, orto Botanico, Santa Maria 1, precisando che le fermate non possono essere utilizzate da persone con disabilità motoria”.

Tenuto conto che nella stessa determina si specifica “che le fermate rivestono carattere provvisorio e che saranno oggetto di implementazione a livello infrastrutturale”.

Tenuto conto che la determina risulta essere gravemente discriminatoria in quanto non è ammissibile che in un atto pubblico si metta nero su bianco che alcune fermate non possono essere utilizzate da persone con disabilità motoria.

Tenuto conto che è compito delle amministrazioni per quanto di propria competenza garantire l’accessibilità dei servizi pubblici.

Tenuto conto che dovrebbe essere prassi di qualsiasi amministrazione prima progettare, finanziare e realizzare i lavori per nuovi servizi ( in questo caso una linea di trasporto pubblico nel centro cittadino) e poi attivarli, garantendone da subito l’accessibilità e non il contrario come in questo caso.

Evidenziato inoltre che non è data alcuna indicazione temporale sul carattere provvisorio delle fermate e quando si faranno i lavori di implementazione strutturale e se questi garantiranno l’accessibilità delle fermate

Si chiede al sindaco e alla giunta

se è intenzione della amministrazione comunale procedere al ritiro della determina in quanto gravemente discriminatoria, procedendo al contempo agli interventi necessari per rendere accessibili le suddette fermate

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

