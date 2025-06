Question Time: Aumento allerta Camp Darby e Piano di sicurezza per la pericolosità della base

Visto il recente attacco degli Stati Uniti all’Iran e ciò che questo ha comportato a livello internazionale

Visto che il ministro degli esteri Tajani ha annunciato che è cresciuto il livello dall’allerta per le basi italiane Usa e Nato che ospitano militari e armamenti americani e che teoricamente potrebbero essere coinvolte in possibili azioni di guerra.

Tenuto conto dei numerosi articoli comparsi in questi giorni su tutta la stampa nazionale che evidenziano la centralità della base di Camp Darby tra le infrastrutture militari presenti sul nostro territorio nazionale nello scenario internazionale e militare, che ha visto una ulteriore precipitazione in questi giorni.

Tenuto conto che nella base di Camp Darby si trova il più grande deposito d’armi statunitense al di fuori degli Stati Uniti e che tali armi già transitano verso il porto di Livorno o verso l’aeroporto Militare di Pisa per proseguire verso i teatri di guerra;

Considerato che il Porto di Livorno, rientrando a pieno titolo negli scali a rischio di incidenti nucleari, è soggetto al piano di emergenza esterno previsto dalla legge sulla prevenzione e sul rischio di incidenti nucleari;

Considerato inoltre che tra Pisa e Livorno vi sono altri siti a rischio di incidente rilevante, registrati come tali nell’Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante (D. Lgs. 105/2015);

Considerato che nel 2000 gli studi del Genio Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti hanno rivelato una situazione preoccupante riguardo alla fatiscenza delle strutture che ha costretto il 31st Munitions Squadron (MUNS) a trasferire da un magazzino all’altro – in un’operazione durata 12 giorni- più di 100.000 articoli per un peso netto di materiale esplosivo maggiore di 28 tonnellate

Tenuto conto che nel piano della protezione civile è evidenziata l’importanza del ruolo del coordinamento necessariamente assunto dal Sindaco del Comune di Pisa in caso di incidenti

Sottolineando come le informazioni relative al progetto di potenziamento della base di Camp Darby, progetto risalente a 5 anni fa, siano sempre state carenti dal momento che il progetto è coperto da segreto militare, tanto che tuttora non è chiaro se il potenziamento sia stato completato e come, mentre la normativa italiana ed europea prevede che tale segreto non possa superare il diritto di informazione sulle ripercussioni che si determinerebbero in termini di salute e sicurezza sui cittadini.

Tenuto conto che nelle scorse settimane la linea ferroviaria Pisa-Livorno è stata interrotta per lavori allo scambio della stazione di Tombolo a cui corrisponde il ponte girevole che porta all’interno della Base di Camp Darby.

Tenuto conto della denuncia dei ferrovieri contro la guerra rispetto ai suddetti lavori sulla linea ferroviaria.

Tenuto conto che nell’ultimo anno sono stati eseguiti lavori per migliorare la navigabilità del Canale di Navicelli e che è stato rinnovato il molo del Tombolo all’interno di Camp Darby per il trasporto di armi.

Tenuto conto che il Sindaco ha importanti competenze a garanzia della sicurezza e della salute della cittadinanza.

Si chiede a Sindaco e Giunta

se esiste un piano di sicurezza in caso di incidente riguardante il materiale bellico contenuto nella base di Camp Darby.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

