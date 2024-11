Question time: Aumento della quota capitaria dei Comuni verso la Sds

Tenuto conto che da un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Sds il 7 novembre 2024 si apprende: “Via libera dell’Assemblea dei Soci della SdS Pisana a un aumento straordinario per il 2024 della quota capitaria, ossia la somma pro capite per abitante che ciascun comune socio è tenuto a versare al Consorzio. L’aumento deliberato lunedì 28 ottobre nel corso della riunione dell’organo assembleare dell’ente di via Saragat è di 3 euro per ogni cittadino residente in ciascun comune. In tutto si tratta di un incremento di 610mila euro, che va ad aggiungersi all’altro aumento, deliberato ad inizio anno, di circa 270mila euro”.

Tenuto conto che sempre nella nostra si legge: “La delibera che ha disposto l’aumento della quota capitaria è stata approvata a maggioranza, con il voto favorevole di tutti i comuni soci (e dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest), e la sola ma significativa eccezione di Pisa che ha votato contro”.

Tenuto conto che il consiglio comunale non è mai stato informato, nonostante gli argomenti depositati in quarta commissione consiliare permanente dal mese di maggio dal nostro gruppo consiliare proprio sulla proposta di aumento della quota capitaria e la relativa posizione del Comune di Pisa e ad oggi mai discussi, di questa posizione della Giunta Comunale.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

se alla luce della approvazione della suddetta delibera l’amministrazione comunale procederà ad approvare gli atti conseguenti per l’applicazione della stessa aumentando quindi anche per il Comune di Pisa la quota capitaria di 3 euro.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

