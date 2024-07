Question time: Aumento spese condominiali case popolari ai Passi e loro utilizzo parziale per manutenzioni

Tenuto conto delle segnalazioni di numerosi inquilini dei condomini dei Passi in Via Belli ai civici 14,18 e 22 i quali hanno riferito che, dopo un confronto avuto da alcuni di loro (su loro stessa richiesta) con Apes, che da luglio si vedranno addebitato un aumento di Euro 60,00= indipendentemente dal loro reddito e che, secondo quanto riferito da APES, questo aumento sarà funzionale in parte a coprire le spese condominiali future e in parte a costituire un “tesoretto” per future manutenzioni di tipo anche straordinario.

Tenuto conto che Apes non ha fornito ad oggi alcuna documentazione scritta o lettera ufficiale agli inquilini rispetto a questi aumenti e al loro utilizzo, né ha in alcun modo indicato per quanto tempo saranno applicati.

Tenuto conto che questi aumenti saranno introdotti da Apes nel mese di luglio indipendentemente dal reddito degli inquilini o dal consumo effettivo delle spese condominiali.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se l’aumento di 60,00 Euro da parte di APES a carico degli inquilini delle case popolari di Via Belli civici 14.18 e 22 dal mese di luglio in poi sarà utilizzato anche al fine di accumulare un tesoretto per future e indefinite spese di manutenzione.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

