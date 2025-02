Question time: Autorizzazione lavori manutenzione straordinaria Stazione Leopolda da parte del Comune di Pisa alla Patrimonio Pisa srl

Tenuto conto della determina del 4 luglio 2024 “Concessione del servizio di gestione della stazione Leopolda per fini espositivi, convegnistici, di pubblico spettacolo e associativi”

Tenuto conto del contratto parte integrante e sostanziale della suddetta determina in particolare per quanto riguarda gli articoli 5 sugli obblighi del concessionario e 7 sugli obblighi a carico del Comune ove si specifica: “provvedere, direttamente a mezzo dei propri uffici, alle spese di manutenzione straordinaria relative all’immobile”.

Tenuto conto del verbale della assemblea dei soci della Patrimonio Pisa srl del 12 luglio 2024 nel quale invece differentemente da quanto previsto nel contratto di servizio si delibera di “autorizzare l’amministratore unico (…) alla sottoscrizione del contratto di concessione del servizio di gestione della stazione Leopolda (..) provvedendo, qualora si renda necessario a seguito della verifica effettuata sullo stato di luoghi a tutte le opere di messa in sicurezza di manutenzione anche straordinaria e di compliance normativa che si rendano necessari affinché i locali possano essere fruibili nel più breve tempo possibile”.

Tenuto conto di quanto emerso nel corso della audizione in seconda commissione di controllo e garanzia dell’11 ottobre 2024 dell’amministratore unico della Patrimonio Pisa srl ha confermato di aver proceduto su richiesta del socio ai lavori di manutenzione straordinaria a spese della Patrimonio Pisa nonché la certificazione antincendio, per importi superiori agli 80 mila euro come da registrazione https://www.youtube.com/watch?v=CG_IZa4sNwA.

Tenuto conto della richiesta inviata in data 14/10/2024 al Dirigente Bacciardi in merito a “Richiesta documentazione lavori manutenzione straordinaria Stazione Leopolda” con la quale si chiedeva “copia di tutti gli atti con cui il Comune di Pisa chiede ed autorizza la Patrimonio Pisa srl, a fare lavori di manutenzione straordinaria e sostenere i costi delle certificazioni antincendio e qualsiasi altro tipo di intervento in deroga a quanto previsto nel contratto sottoscritto dal Comune di Pisa con la Patrimonio Pisa srl per la concessione della gestione del servizio della Leopolda”.

Tenuto conto della risposta ricevuta in data 7/11/024 dal Dirigente Bacciardi nella quale si comunicava: “che per la direzione scrivente non ci sono atti ulteriori rispetto al contratto di concessione del servizio di gestione della ex-stazione Leopolda”

Tenuto conto della richiesta inviata quindi in data 13/11/2024 al Segretario Generale, al Dirigente del Consiglio comunale e ai dirigenti delle direzioni 10,11, 03, 04 con la quale si chiedeva “copia di tutti gli atti con cui il Comune di Pisa chiede ed autorizza la Patrimonio Pisa srl, a fare lavori di manutenzione straordinaria e sostenere i costi delle certificazioni antincendio e qualsiasi altro tipo di intervento in deroga a quanto previsto nel contratto sottoscritto dal Comune di Pisa con la Patrimonio Pisa srl per la concessione della gestione del servizio della Leopolda”.

Tenuto conto della segnalazione inviata l’8 gennaio 2025 alla Prefettura di Pisa, a fronte della mancata risposta alla richiesta del 13 novembre, con la quale si chiedeva “un intervento per avere quanto dovuto”.

Tenuto conto che ad oggi, nonostante la segnalazione alla Prefettura, non è arrivata alcuna risposta a distanza di oltre 3 mesi.

Tenuto conto che è evidente l’impossibilità da parte di un consigliere comunale di svolgere le funzioni di controllo sull’operato della amministrazione comunale alla luce della mancata consegna della documentazione.

Tenuto conto della rilevanza della vicenda e della gravità nella mancata consegna della documentazione richiesta.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

in assenza di una modifica del contratto di concessione, attraverso quali atti l’amministrazione comunale ha chiesto ed autorizzato la Patrimonio Pisa srl, a fare lavori di manutenzione straordinaria e sostenere i costi delle certificazioni antincendio in deroga a quanto previsto nel contratto sottoscritto dal Comune di Pisa con la Patrimonio Pisa srl per la concessione della gestione del servizio della Leopolda.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

