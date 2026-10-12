Question time: Azioni del Comune sul raggiungimento dei LEPS in relazione al numero di assistenti sociali

Tenuto conto che le assistenti sociali, all’esito dell’incontro in prefettura tenutosi il 9 ottobre u.s. hanno proclamato uno sciopero per il 22 ottobre p.v. e che hanno dichiarato lo stato di agitazione denunciando carichi di lavoro insostenibili, la mancata sostituzione del personale assente e la mancanza di prospettive certe, e che tale situazione compromette la continuità della presa in carico delle persone più fragili;

Tenuto conto delle dichiarazioni apparse sulla stampa secondo cui “I lavoratori e le lavoratrici hanno inviato varie note agli enti locali per segnalare le innumerevoli criticità, senza mai ricevere riscontro formale e che nel frattempo si sono acuiti i problemi di organico, considerando che le 4 unità assenti per maternità non sono state sostituite in alcuna maniera. Inoltre delle 26 unità con qualifica di assistente sociale, di cui 4 non sostituite, due hanno competenze zonali mentre una unità è attualmente in distacco funzionale.”

Tenuto conto che l’art. 1, commi 797 e seguenti, della Legge n. 178/2020 ha individuato come livello essenziale delle prestazioni sociali (LEPS) il servizio sociale professionale, definito da un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, con un ulteriore obiettivo di servizio di uno ogni 4.000;

Tenuto conto che, sulla base dei dati Istat a gennaio 2025, il Comune di Pisa conta 89.450 abitanti e che il parametro di legge corrisponde quindi a circa 18 assistenti sociali a tempo indeterminato;

Tenuto conto che, a seguito dello scioglimento del Consorzio Società della Salute Zona Pisana e della delibera n. 2 dell’11/11/2025 della Conferenza zonale dei sindaci, sono state ricollocate presso il Comune 12 assistenti sociali, che si aggiungono a 2 già dipendenti, e che tale organico, ulteriormente gravato da assenze per congedi, resta lontano dal target fissato dalla legge;

Tenuto conto che lo Stato riconosce un contributo strutturale di 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato oltre la soglia di 1 ogni 6.500 abitanti, e di 20.000 euro annui oltre la soglia di 1 ogni 5.000, e che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato in data 8 maggio 2026 un Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzato a una procedura concorsuale nazionale per l’assunzione di assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato;

si chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale

se sia intenzione dell’Amministrazione dare risposte concrete alle assistenti sociali in stato di agitazione mediante urgente copertura del personale assente per meternità e attraverso le assunzioni a tempo indeterminato necessarie a raggiungere il parametro di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti.

Diritti in Comune (Una città in comune, Rifondazione Comunista)

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