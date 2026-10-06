Question time: azioni del Sindaco sul carcere di Pisa

Vista la relazione della visita di vigilanza igienico sanitaria effettuata dalla USL Toscana Nord Ovest in data 19.08.2026 presso la casa circondariale Don Bosco di Pisa, inviata a vari enti territoriali tra cui questa amministrazione;

Considerato che la relazione sopra indicata riferisce un quadro igienico sanitario grave, con vistose barriere architettoniche, presenza diffusa di infiltrazioni e muffe, scarsa pulizia diffusa, cucina in pessime condizioni strutturali e igienico sanitarie, infestazioni di topi e cimici, sovraffollamento che non permette di garantire i 3 mq calpestabili per persona, e prescrive interventi urgenti per risolvere queste criticità;

Tenuto conto che questa situazione allarmante è tra le ragioni scatenanti la protesta poi divenuta rivolta di mercoledì 30 settembre scorso;

Considerato che il Sindaco è autorità sanitaria per le emergenze sanitarie e per l’igiene pubblica a carattere locale;

Considerato inoltre che gli interventi sopra indicati sono ostacolati dal sovraffollamento della struttura, e che questo sovraffollamento potrebbe essere ridotto fornendo, a coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure di esecuzione penale esterna, casa e lavoro, elementi la cui assenza spesso pregiudica l’accesso alle misure alternative;

si chiede se è intenzione del Sindaco attivarsi urgentemente per svolgere una funzione di raccordo e coordinamento degli enti territoriali, tra cui Usl, Centro per l’Impiego, SDS e Regione per garantire il diritto alla salute e, a tal fine, l’accesso alla casa e al lavoro per le persone detenute che sono in condizione di accedere ai percorsi di esecuzione penale esterna.

Diritti in Comune (Una città in comune, Rifondazione Comunista)

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