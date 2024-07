Question time: Base militare: costi, superfici, inizio lavori, cosa sapeva l’amministrazione comunale?

Tenuto conto che il Governo Meloni ha approvato lo scorso 24 giugno il Dl infrastrutture in cui tra gli interventi si prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro relativi al primo lotto della nuova base militare che si intende realizzare nel cuore del Parco di San Rossore e a Pontedera.

Tenuto conto che il suddetto Dl è stato presentato alla Camera lo scorso 29 giugno ed ora è all’esame della Commissione parlamentare competente, in quanto dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 24 agosto.

Tenuto conto che giovedì 4 luglio Una città in Comune e Rifondazione Comunista hanno reso pubblico la relazione connessa allo stanziamento di 20 milioni di euro in cui si indica in 520 milioni di euro il costo dell’operazione e si esplicita che i lavori inizieranno entro il 2024 e che le superfici complessivi sono di circa 140 ettari.

Tenuto conto della rilevanza locale e nazionale di questo intervento e degli impatti economici, sociali e ambientali che questo avrà sul Comune di Pisa.

Tenuto conto che come indicato nella relazione la localizzazione del progetto è stata fatta d’intesa con gli enti locali: Regione Toscana, Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Ente Parco

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

Se, e nel caso da quando, fosse a conoscenza dei contenuti relativi ai costi, alle superfici e alle tempistiche per l’avvio dei lavori della realizzazione della nuova base, poi riassunti nella relazione allegata al Dl infrastrutture e resa pubblica da Una città in comune e Rifondazione

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

