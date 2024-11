Question time: Bilancio preventivo 2025-2027 e Piano pluriennale di pianificazione e stanziamenti per la realizzazione di pensiline per l’attesa degli autobus in città

Tenuto conto dell’ordine del giorno presentato dal nostro gruppo consiliare e approvato alla unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 13 maggio 2024: “Definizione di un piano pluriennale di pianificazione e stanziamenti per la realizzazione di pensiline per l’attesa degli autobus in città”.

Tenuto conto che nel suddetto documento: “Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta a dare mandato agli uffici, di definire nei tempi opportuni criteri e parametri, per la priorità nella localizzazione delle nuove pensiline, per predisporre un piano pluriennale di interventi e di stanziamenti, e di sottoporlo, prima della approvazione del bilancio preventivo per il 2025, alla Prima commissione consiliare permanente”.

Tenuto conto che ad oggi questo piano non è stato presentato in Prima Commissione Consiliare Permanente e che al contempo è iniziata nelle commissioni competenti l’illustrazione delle delibere inerenti il bilancio preventivo 2025-2027.

Tenuto conto dell’illustrazione dell’allegato B “Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027” al Dup 2025-2027 avvenuta nella giornata di venerdì 22 novembre nella seduta congiunta della Prima e Quarta Commissione.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se non si prevedono stanziamenti per il 2025 e gli anni seguenti, all’interno delle proposte di delibere DUP 2025-2027 e Bilancio preventivo 2025-2027, per la realizzazione di pensiline per l’attesa degli autobus in città in base ad un eventuale piano pluriennale di pianificazione, se redatto come richiesto dal consiglio comunale con il suddetto ordine del giorno.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

