Question time: Cambiamento rotte aerei sul centro cittadino e monitoraggio sull’inquinamento

Tenuto conto delle numerosissime segnalazioni ricevute in questi giorni da cittadine e cittadini che vivono nel centro storico per il rumore e non solo causato dal traffico aereo, cosa che prima non accadeva con questi impatti.

Tenuto conto che questo sembra essere determinato da un cambiamento delle rotte degli aerei in decollo dall’Aeroporto sorvolando la città nella sua parte a sud-ovest invece che quella est.

Tenuto conto che questo sta determinando forti disagi e preoccupazione sulla popolazione sorvolata, senza dimenticare gli impatti su scuole, rsa ed ospedale.

Preso atto che ad oggi non è mai stata data alcuna informazione ufficiale da parte del Comune di Pisa, né da parte di Toscana Aeroporti, sul cambio delle rotte e delle motivazioni che lo hanno determinato.

Tenuto conto che non vi è alcuna informazione al riguardo né sul sito del Comune, né su quello di Toscana Aeroporti, né su quello di Arpat.

Tenuto conto che simili decisioni prevedono il coinvolgimento della Commissione Aeroportuale di cui il Comune di Pisa fa parte.

Tenuto conto della necessità di una valutazione sugli impatti del rumore e delle emissioni inquinanti che sta comportando il cambiamento delle rotte degli aerei.

Tenuto conto che ad oggi non vi è alcuna informazione al riguardo sul sito di Arpat.

Tenuto conto che il Sindaco è il responsabile della salute della cittadinanza.

Tenuto conto della urgenza che la cittadinanza sia informata su quanto sta accadendo.

Si chiede al sindaco e alla giunta

da quando, con quali modalità si stanno effettuando i monitoraggi acustici e sulle emissioni inquinanti, da parte delle autorità competenti, a seguito di questi cambiamenti nelle rotte degli aerei.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

