Question time: Chiarimenti e richiesta di annullamento della procedura di gara relativa alla gestione della manifestazione “Pisa – la città del Natale”, a seguito della pubblicazione dell’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse

Premesso che con apposito avviso pubblico, l’Amministrazione comunale ha avviato un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio gestione della manifestazione “Pisa – la città del Natale”, avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 1730 del 09.10.2025, prima della variazione di bilancio e della programmazione degli acquisti, avvenuta poi con successiva deliberazione del Consiglio comunale.

Tenuto conto che con provvedimento dirigenziale n. 1878 del 31.10.2025 sono stati approvati gli atti necessari al proseguimento della procedura ed è stato pubblicato l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse alla procedura.

Tenuto conto che l’art. 35 del Codice dei Contratti prevede che nelle procedure negoziate l’esercizio del diritto d’accesso è differito in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.

Tenuto conto che il medesimo art. 35 prevede che fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui sopra gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili.

Considerato che l’Amministrazione conserva la possibilità di annullare in autotutela i propri atti quando emergano profili di illegittimità, quali la pubblicazione di dati coperti da segreti di ufficio, non essendo ancora scaduto il termine di presentazione delle offerte.

Considerato che la prosecuzione della procedura di gara, nelle attuali condizioni, potrebbe esporre l’Ente a contenziosi o a una perdita di credibilità istituzionale.

Considerato che appare pertanto necessario un atto di chiarezza e di responsabilità verso i cittadini e gli operatori economici coinvolti.

Considerata l’urgenza della eventuale assunzione di atti in autotutela da parte del Comune vista l’imminente scadenza delle offerte da parte degli operatori economici dati i tempi indicati nella procedura di gara.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

se l’Amministrazione non ritenga opportuno annullare la procedura di gara in corso.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

