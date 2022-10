Question time: Colloqui tra Comune di Pisa e Invimit sul futuro della Paradisa

Tenuto conto della risposta data dal sindaco di Pisa al question time presentato dal gruppo consiliare Diritti in comune in merito all’esito del tavolo interistituzionale svolto a Pisa nelle scorse settimane sulla nuova base militare a Coltano.

Tenuto conto che nella risposta fornita dal primo cittadino lo stesso indicava la Paradisa come possibile soluzione per quanto riguarda le residenze dei militari, alla luce anche del calo demografico in città previsto negli ultimi anni.

Tenuto conto che la proprietà della ex-casa dello studente Paradisa è di Invimit e non del Comune di Pisa.

Tenuto conto che nel rispondere ad una recente interpellanza lo stesso sindaco informava invece il consiglio che Invimit stava trattando con fondi immobiliari privati per trasformare la Paradisa in residenza sanitaria o hotel studentesco.

Preso atto che in una recente intervista lo stesso sindaco contrariamente a quanto dichiarato in consiglio comunale rispetto all’ipotesi di residenza per i militari dichiarava che gli stessi immobili potrebbero essere di interesse per la mancanza di posti alloggi per gli studenti vincitori di posti alloggio.

Tenuto conto anche del dibattito cittadino che in queste settimane ha posto al centro la carenza di alloggi per studenti in città, anche alla luce di una intervista del neorettore, prof. Zucchi

Tenuto conto dell’urgenza di capire quale sia la strategia della amministrazione comunale e degli altri enti per il recupero di questo immobile.

Tenuto conto che nei prossimi giorni si svolgerà anche il nuovo interistituzionale sulla base militare a Coltano in cui l’Arma dei carabinieri dovrà rispondere sulle proposte messe in campo dagli enti locali, compreso quindi anche il possibile uso della Paradisa a fini residenziali.

Si chiede a sindaco e alla giunta

Se il sindaco ha avuto recentemente incontri con Invimit, e da loro così una disponibilità, per l’utilizzo della Paradisa a fini residenziali per i militari nell’ambito del progetto di ricollocazione della base militare a Coltano.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Mi piace: Mi piace Caricamento...