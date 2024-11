Question time: Completamento lavori smaltimento KEU area ex-Vacis

Tenuto conto della risposta fornita il 6 settembre dagli uffici comunali competenti ad una richiesta di informazioni depositata dal nostro gruppo consiliare in merito alla prevista conclusione dei lavori per lo smaltimento del KEU nell’area ex-Vacis in cui si legge: “Si comunica che le opere di progetto per la rimozione e smaltimento del materiale granulare non conforme (KEU) così come da piano operativo di rimozione approvato da Arpat, prevedevano la presenza del rifiuto su di un tratto stradale con estensione di circa 290 metri lineari.

Lo scorso luglio, in fase di ultimazione dei lavori entro le tempistiche previste, è emersa la presenza di ulteriore Keu oltre i suddetti 290 metri lineari in progetto.

A seguito dell’esecuzione di appositi saggi stradali, in contraddittorio con la ditta appaltatrice e con Arpat è stato accertato che il suddetto materiale prosegue per ulteriori 50 ml circa (tratto stradale 290-340 m).

In virtù di quanto sopra accertato, la Direzione Lavori ha predisposto la documentazione necessaria per la definizione della necessaria variante in corso di perfezionamento.

I lavori, sia per la definzione di quanto sopra sia per motivi logistico-organizzativi, sono stati interrotti e riprenderanno il prossimo 16 settembre per vedere la loro ultimazione a fine ottobre”.

Tenuto conto che il mese di ottobre si è concluso e che è iniziato da alcune settimane un periodo piovoso.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se i lavori di smaltimento del Keu nell’area ex-Vacis sono stati ultimati o meno nel mese di ottobre come previsto o meno.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

