Question time: Conferimento incarico Comandante dell’ufficio Autonomo di Rilevante Complessità denominato “Ufficio Comandante Polizia Municipale – Sicurezza Urbana”

Tenuto conto che con decisione del Sindaco del 6/12/2023 si disponeva “di nominare il Dottor Paolo Migliorini come comandante presso l’Ufficio Autonomo di Rilevante Complessità denominato “Ufficio Comandante Polizia Municipale – Sicurezza Urbana” con decorrenza dal 6/12/2023 fino al 5/12/2026, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione”.

Tenuto conto che nella stessa decisione del Sindaco si disponeva “di dare mandato al dirigente della funzione personale di porre in essere l’adozione di tutti gli atti consequenziali” della suddetta decisione

Tenuto conto che ad oggi nonostante siano trascorsi diversi giorni tali atti non sono stati adottati.

Vista la rilevanza dell’incarico e tenuto conto che questa direzione ha il maggior numero di dipendenti all’interno del Comune di Pisa.

Si chiede al sindaco e alla giunta

per quali ragioni ad oggi non si è proceduto con gli atti consequenziali alla decisione del Sindaco per il conferimento dell’incarico.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

