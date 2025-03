Question time: Controlli su parcheggio abusivo in zona aeroporto

Tenuto conto di quanto appreso dal nostro gruppo consiliare nel corso della seduta della Prima Commissione di Controllo e Garanza svoltasi il 29 gennaio, relativamente all’Aeroporto Pisa Park in via San Giusto, che secondo quanto riferito dal Dirigente Iannotta sarebbe stata una struttura abusiva ma attualmente funzionante.

Tenuto conto di quanto rappresentato il nostro gruppo consiliare lo stesso 29 gennaio, al termine della seduta della Prima Commissione di Controllo e Garanzia, inviava una segnalazione al Comando della Polizia Municipale chiedendo una verifica al fine di controllare se l’esercizio dell’attività fosse svolta regolarmente o meno e di avere un riscontro sugli esiti delle verifiche

Tenuto conto che in data 10 febbraio il nostro gruppo consiliare inviava un sollecito al Comandante della Polizia Municipale chiedendo un riscontro riguardo alla richiesta di controlli inviata il 29 gennaio

Tenuto conto che in data 3 marzo il nostro gruppo consiliare inviava una segnalazione al Segretario Generale e al Dirigente del Consiglio comunale per la mancata risposta entro 30 giorni da parte del Comando della Polizia Municipale sulla richiesta di verifica inviata il 29 gennaio.

Tenuto conto che solo in data 8 marzo perveniva la risposta a firma del Vicecomandante della Polizia Municipale dalla quale si apprendeva che a seguito della segnalazione del nostro gruppo consiliare l’11 Febbraio veniva fatto un sopralluogo da parte della Polizia Municipale presso questa attività da cui è emerso che :

“- al momento del sopralluogo è stata riscontrata un’attività di rimessa veicoli in pieno esercizio, fruita pressochè esclusivamente dai viaggiatori della vicina aerostazione civile;

– il sopralluogo è stato effettuato alla presenza del titolare dell’attività in parola il quale, richiesto dagli Agenti accertatori, non è stato in grado di esibire alcun titolo autorizzativo (nella fattispecie SCIA ai sensi del DPR 480/2001);

-in continuazione con l’attività compiuta in loco, la Polizia Municipale ha effettuato ricerche anche presso il SUAP del Comune, non riscontrando alcuna valida SCIA presentata per l’attività “Pisa Park””.

Tenuto conto che nella stessa risposta dell’8 marzo si legge anche che: “conseguentemente si è provveduto, con prot. 25952/2025 del 4 marzo 2025, a richiedere al Dirigente del Servizio SUAP l’emissione di un provvedimento inibitorio di cessazione immediata dell’attività, che siamo in attesa di ricevere per curarne la notifica e verificarne l’esecuzione”.

Si chiede al Sindaco e alla giunta

Se, quando l’amministrazione comunale, attraverso l’ufficio Suap, ha provveduto ad emettere il provvedimento richiesto dalla Polizia Municipale in data 4 marzo 2025.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

