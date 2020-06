Di seguito il question time presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Question time: Controllo razzista in Piazza delle Vettovaglie: quali iniziative da parte del Comune

Tenuto conto del grave episodio di razzismo denunciato sulla stampa locale da Ibrahima Dieng, vicepresidente della comunità senegalese di Pisa, di cui lui stesso è stato oggetto da parte degli stewards che svolgono le attività di controllo degli accessi in Piazza delle Vettovaglie

Tenuto conto che il Signor Dieng uscendo da lavoro intorno alle 19.30 chiedeva di passare per poter tornare alla propria abitazione, e che mentre lui veniva bloccato altre persone di pelle bianca venivano fatte tranquillamente passare

Tenuto conto che il Comune di Pisa ha affidato questo servizio di stewards ad una società privata.

Tenuto conto che i responsabili di questo atto di razzismo sono facilmente individuabili.

Tenuto conto che non si tratta di un fatto isolato che negli ultimi tempi si registrati altri episodi di discriminazione per il colore della pelle in città

Si chiede al sindaco e alla giunta

se sono state avviate delle verifiche da parte di questa amministrazione per quanto di propria competenza nei confronti della società e di chi ha materialmente messo in atto questi comportamenti razzisti, e nel caso con quale esito.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile