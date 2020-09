Di seguito il question time presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Criticità distaccamento Vigili del Fuoco all’aeroporto

Tenuto conto delle diverse interpellanze presentate dal nostro gruppo consiliare in merito a: “Criticità distaccamento Vigili del Fuoco all’aeroporto” e degli impegni assunti a più riprese dal primo cittadino.

Tenuto conto della ennesima denuncia fatta in questi giorni dal sindacato USB Vigili del fuoco in cui si evidenzia che non solo nulla è stato fatto da Toscana Aeroporti ma che le condizioni di sicurezza sono ulteriormente peggiorate tanto da portare il sindacato a fare un esposto alla Procura della Repubblica, anche in merito alle condizioni igienico-sanitarie dell’edificio in cui operano i Vigili del fuoco

Tenuto conto che il Comune di Pisa è socio di Toscana Aeroporti.

Tenuto conto dei rilevanti problemi di sicurezza che da tempo i Vigili del Fuoco pongono alla società.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se l’amministrazione comunale ha posto queste criticità a Toscana Aeroporti e con quali esiti.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile