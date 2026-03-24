Question time: criticità nella gestione del servizio di trasporto sociale

Tenuto conto delle notizie comparse negli scorsi sulla stampa rispetto alle criticità nella gestione del servizio di trasporto sociale

Considerato che il Presidente della Pubblica Assistenza ha espresso, sempre a mezzo stampa, una forte preoccupazione circa il futuro del servizio, anche alla luce della sua definitiva cessazione prevista per il 1° agosto, evidenziando le difficoltà operative affrontate negli ultimi mesi in assenza di un confronto adeguato e di risposte certe da parte dei Comuni;

Rilevato, inoltre, che tra le principali problematiche nella gestione del servizio vi è l’incremento dei costi dovuto al caro energia e al caro carburante, a fronte del quale non risulterebbe un adeguato allineamento tra i costi effettivi sostenuti e quanto previsto dalla convenzione attualmente in proroga;

Tenuto conto della recente segnalazione inviata dal nostro gruppo consiliare al Sindaco, all’Assessora Bonanno e alla ASL, relativa a disservizi consistenti in ritardi nello svolgimento del trasporto sociale rispetto agli orari programmati, segnalazione che ad oggi non ha ricevuto alcun riscontro;

Considerata la rilevanza del servizio, essenziale per garantire diritti fondamentali alla cittadinanza;

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

se e in quale misura l’Amministrazione comunale intenda stanziare risorse aggiuntive, nel periodo da qui a luglio, al fine di assicurare la continuità e l’efficacia del servizio, alla luce delle criticità sopra evidenziate.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...