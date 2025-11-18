Question time: Esito conferenza zonale 17 novembre in merito a servizi il cui affidamento è in scadenza al 31.12.2025

Tenuto conto della audizione svolta la scorsa settimana in Seconda Commissione Consiliare permanente ella assessora Bonanno sul passaggio entro il 31.12.2025 dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari dalla SdS ad una gestione monocomunale.

Tenuto conto di quanto dichiarato dall’assessora per cui il Comune di Pisa non è in grado di fare questo passaggio entro il 31.12.2025 e quindi usufruirà della proroga fino al 31 luglio 2026, come contenuto nella delibera sulla messa in liquidazione della Sds, approvata dai soci della Sds nella assemblea del primo agosto del 2025

Tenuto conto che alcuni servizi sono in scadenza al 31.12.2025 tra i quali ad esempio: minori non accompagnati, trasporto sociale, abitare solidale.

Tenuto conto che ad oggi, nonostante la richiesta formulata in commissione, l’assessora non ha fornito elenco completo dei servizi il cui affidamento gestionale scade al 31.12.2025 e l’importo economico degli stessi.

Tenuto conto che nella giornata di lunedì 17 novembre si è svolta la Conferenza zonale integrata dei sindaci, come annunciato dalla assessor Bonanno, che avrebbe dovuto decidere sia sulla proroga ad SdS nella gestione dei servizi al 31.7.2026 sia sulla modalità gestionale dei servizi in scadenza e sulle forme di compartecipazione dei comuni agli stessi

Si chiede al sindaco e alla giunta

quali siano gli esiti della Conferenza zonale integrata dei sindaci in merito alla modalità gestionale (organizzativa ed economica, soggetto capofila, etc…) decisa per ogni singolo servizio il cui affidamento è in scadenza al 31.12.2025.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

