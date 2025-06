Question time: Esito studi Pisamo per mobilità in via Benedetto Croce

Tenuto conto che le forti criticità connesse alla mobilità in via Benedetto Croce, e la mancanza di una adeguata sicurezza per gli studenti e le studentesse che entrano ed escono dai plessi scolastici, è stata al centro dl dibattito consiliare e cittadino degli ultimi mesi.

Tenuto conto della recente seduta della Prima commissione consiliare permanente al riguardo con un argomento proposto dal nostro gruppo consiliare.

Tenuto conto degli esiti del Comitato sulla mobilità del mese di maggio nel corso del quale il Comitato, come da risposta del dirigente alla Mobilità alla richiesta di accesso agli atti del nostro gruppo consiliare, ha “chiesto a Pisamo uno studio di fattibilità per istituire in via Benedetto Croce un’ara pedonale urbana negli orari di ingresso e di uscita delle scuole, o di studiare altra misura equivalente volta al raggiungimento del medesimo risultato col minor impatto per i cittadini, valutando altresì le alternative possibili per la viabilità”.

Tenuto conto che “le soluzioni elaborate saranno prese in esame nel corso del Comitato del mese di giugno” come da specifica dello stesso dirigente alla Mobilità.

Tenuto conto che già quasi metà del mese di giugno è trascorso

Vista l’attualità dell’argomento su cui le commissioni consiliari hanno fatto anche recentemente più incontri e che l’eventuale sperimentazione delle modifiche del traffico comporterà una adeguata comunicazione preventiva alla cittadinanza, nonché un confronto con la stessa

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quali siano le soluzioni definitive elaborate da Pisamo da sottoporre al Comitato sulla mobilità.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

