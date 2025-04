Question time: Eventuale presentazione ricorso al Consiglio di Stato entro il 7 aprile contro sentenza del Tar Toscana su regolamentazione servizio bus presso Aeroporto di Pisa

Tenuto conto della delibera approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 24 marzo in merito ai debiti fuori bilancio.

Tenuto conto di quanto contenuto nell’allegato N della delibera inerente il debito fuori bilancio derivanti dalla sentenza TAR Toscana n. 392/2024 – n. rg 199/2023 Florentia Bus + Tiemme Spa/Comune di Pisa.

Appreso che, secondo quanto riferito dal Sindaco nella ultima seduta del Consiglio comunale, ad oggi il Comune di Pisa non ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, la cui data di scadenza per l’eventuale presentazione è fissata in lunedì 7 aprile.

Tenuto conto che la suddetta sentenza del 9 aprile 2024 accoglie il ricorso R.G. n.199/2023 e per l’effetto dispone: “l’annullamento degli atti della disciplina della circolazione dell’area in discorso, a partire dall’accordo sostitutivo di provvedimento intervenuto, in data 12 luglio 2019, tra Toscana Aeroporti Spa e l’amministrazione comunale di Pisa, per arrivare alla delibera 16 maggio 2019, n. 69 della Giunta Comunale di Pisa (che ha recepito l’accordo) e all’ordinanza 5 settembre 2019 del Dirigente il Settore polizia Municipale – Sicurezza urbana del comune di Pisa”.

Tenuto conto che nella sentenza si legge anche: “l’annullamento si estende ovviamente alla individuazione della Caronna Tour srl come unico gestore autorizzato ad operare nell’area (segmento decisorio che si presenza sostanzialmente opaco ed in cui le scelte operate non possono trovare giustificazione, né nella necessità di garantire la precedente subconcessione, né nella morosità dell’altro subconcessionario)”.

Tenuto conto in base alla sentenza del Tar siamo fronte ad una “monopolio “automatico ed immotivato di Caronna Tour srl istituito da Toscana Aeroporti srl e Comune di Pisa”, con una sicura violazione della concorrenza, come si legge sempre nella sentenza del Tar Toscana n. 392/2024: “non si è pertanto trattato di una limitata deroga determinata dalla necessità di riconoscere la subconcessione a Caronna Tour, ma di una vera e propria ricontrattazione del servizio autorizzato, quindi della previsione di un nuovo accesso che, come qualsiasi altra utilità avrebbe dovuto essere attribuita in regime di concorrenzialità ed attraverso una procedura trasparente che è all’opposto di quella seguita da Toscana Aeroporti spa e dal Comune di Pisa”.

Tenuto conto che l’annullamento dei provvedimenti imponeva alla amministrazione comunale di assumere nuove decisioni sulla mobilità per il quartiere di San Marco e San Giusto.

Tenuto conto che ad oggi il Comune è inadempiente in quanto non risultano esserci atti comunali che sostituiscano quelli annullati, e che rideterminano integralmente la disciplina della circolazione nell’area secondo i criteri in sentenza;

Tenuto conto della rilevanza economica ed ambientale della vicenda, che anche in questi giorni ha avuto risalto sulla stampa cittadina.

Tenuto conto che l’eventuale decisione del Comune di Pisa di presentare ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar dovrà essere assunta in questi giorni in quanto, la scadenza è fissata per il prossimo 7 aprile

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

se l’amministrazione comunale ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Toscana n. 392/2024 – n. rg 199/2023 Florentia Bus + Tiemme Spa/Comune di Pisa.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

