Question time: Finanziamenti Ministero delle infrastrutture per nuova base militare

Tenuto conto che nel verbale siglato lo scorso 18 ottobre dal tavolo interistituzionale a cui erano presenti anche il Sindaco di Pisa Michele Conti, il Presidente della Regione Eugenio Giani e il Presidente del Parco di San Rossore, Lorenzo Bani, si legge che: “si avvierà sia la progettazione dell’opera con finanziamenti del MIT già disponibili sia la procedura interministeriale (Difesa – MIT), finalizzata alla individuazione delle fonti di finanziamento, necessario alla realizzazione della nuova sede dei citati reparti dell’Arma dei Carabinieri all’interno delle aree del Demanio Militare della già preesistente caserma del CISAM”.

Tenuto conto della richiesta formulata dal nostro gruppo consiliare al Ministero delle Infrastrutture e al Commissario straordinario in data 16 novembre con la quale si chiedeva di sapere: 1) a quanto ammontano i finanziamenti già disponibili del Ministero delle Infrastrutture; 2) a quale capitolo di spesa afferiscono questi finanziamenti; 3) per quali parti della realizzazione della nuova base si intende finanziare la progettazione.

Tenuto conto della risposta del Commissario Sessa con la quale comunica che non risponderà ad un consigliere comunale in quanto “il diritto di accesso dei consiglieri comunali è limitato alle notizie e informazioni, utili all’espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici dell’ente locale di appartenenza, nonché dello loro aziende e enti dipendenti. Lo stesso pertanto, stante il chiaro dettato normativo, non può ritenersi esteso a dati, informazioni e documenti detenuti da amministrazioni statali”.

Tenuto conto che non è ammissibile che un rappresentante eletto dai cittadini e dalle cittadine di Pisa non possa sapere se e quante risorse verranno stanziate sul nostro territorio per un progetto di tale portata ed impatto.

Tenuto conto della rilevanza nazionale e locale di questo progetto.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta di sapere

a quanto ammontano i finanziamenti già disponibili del Ministero delle Infrastrutture per la realizzazione della nuova base, consultati il Ministero responsabile e il Commissario straordinario.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

