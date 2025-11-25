Question time: Gestione dei servizi cimiteriali e ricorso al project financing

Tenuto conto che nel Dup 2025-2027 si prevedeva da parte della amministrazione comunale il ricorso al project financing per la gestione dei servizi cimiteriali.

Tenuto conto che in data 7 gennaio 2025 il nostro gruppo consiliare depositava in quarta commissione consiliare permanente un argomento dal titolo: “Project financing gestione servizi cimiteriali: aggiornamenti”.

Tenuto conto che nonostante i ripetuti solleciti, inviati in tutti questi mesi, ed in particolare da luglio ad ottobre, al fine di poter vere un quadro in visto della discussione del DUP 2026-2028 e del bilancio preventivo 2026, ad oggi l’argomento non è mai stato discusso benché siano trascorsi 10 mesi.

Tenuto conto che nel DUP 2026-2028 non sembra esservi più un riferimento all’utilizzo dello strumento del project-financing per la gestione dei servizi cimiteriali.

Tenuto conto che la proroga dell’appalto scade nel maggio del 2026 e quindi la modalità gestionale di questo servizio con le relative risorse devono essere inserire nella programmazione strategica che andrà in discussione nelle prossime settimane con il DUP e il Bilancio preventivo.

Tenuto conto che queste informazioni sono indispensabili per eventualmente poter definire proposte alternative da parte dei gruppi consiliari che da gennaio 2025 attendono le opportune informazioni.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se l’amministrazione comunale ha intenzione ancora di affidare la gestione dei servizi cimiteriali tramite project financing o meno.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

