Question time: Gestione del trasporto pubblico in appalto sulle linee cittadine: quale contratto per i lavoratori e le lavoratrici

Tenuto conto dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico per il prossimo 15 luglio.

Tenuto conto delle audizioni svolte in seconda commissione di controllo e garanzia delle organizzazioni sindacali presenti in Autolinee Toscane e gli stessi rappresentanti di Autolinee Toscane.

Tenuto conto delle criticità emerse anche nella seduta di venerdì 4 luglio in merito alle gestione del servizio di trasporto pubblico su alcune linee urbane delle città dato ad altre società in subconcessione da parte di Autolinee Toscane.

Tenuto conto della richiesta di chiarimenti fatta dal nostro gruppo consiliare a Regione, Comune ed Autolinee Toscane in merito alle modalita servizio svolto da queste aziende in subconcessione presso la nostra città.

Tenuto conto della risposta ricevuta da Autolinee Toscane che rimanda alla amministrazione comunale sui quesiti posti.

Tenuto conto che garantire la parità di salario a parità di mansione è un principio imprescindibile.

Tenuto conto delle importanti risorse che il Comune stanzia per il servizio del trasporto pubblico in città.

Tenuto conto che nonostante i percorsi fatti in commissione e i quesiti fatti formalmente non è chiaro con quale contratto di lavoro operano gli autisti che svolgono il servizio di trasporto pubblivo in città in subconcessione da parte di Autolinee Toscane

Tenuto conto dell’imminente sciopero delle organizzazioni sindacali.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quale contratto viene applicato ai lavoratori e alle lavoratrici che svolgono il servizio di trasporto pubblico per le aziende in subappalto sulle linee urbane cittadine.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

