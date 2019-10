Di seguito la richiesta di chiarimenti al Sindaco e alla Giunta del Comune di Pisa presentata dal consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Pisa, 28 settembre 2019

Question time: illeggitimità conferimento incarico ufficio stampa al Comune di Pisa

Tenuto conto che nella relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita dal 25 febbraio 2019 al marzo 2019 presso il Comune di Pisa da parte dell’Ispettorato generale di Finanza del Dipartimento della ragioneria dello stato si analizzano a pagina 22-25 le determine con cui su proposta del sindaco viene dato l’incarico per il supporto all’Ufficio stampa ai fini dell’attività di comunicazione e informazione del sindaco.

Tenuto conto che nella relazione alla fine della verifica degli atti si afferma che in base alle norme si ritiene “l’illegittimità del conferimento in via diretta, ai sensi dell’art.90, dell’incarico di supporto all’ufficio stampa” .

Si chiede al sindaco e alla giunta

se e quali iniziative sono state intraprese al riguardo per sanare questa situazione di illegittimità.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile