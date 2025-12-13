Question time: Imminente apertura di un punto di vendita della grande distribuzione in Via Santa Marta

Tenuto conto che in questi anni sono stati aperti numerosi punti vendita da parte di aziende della grande distribuzione in particolare nel centro storico con effetti fortemente negativi sulle attività di vicinato e del piccolo commercio.

Tenuto conto delle segnalazioni ricevute da numerosi cittadini ed esercenti tra via Garibaldi e via Santa Marta sulla prossima apertura di un punto vendita di una grossa catena della grande distribuzione nei locali fino ad oggi utilizzati da una banca all’angolo tra via Santa Marta e Lungarno Buozzi.

Tenuto conto della forte preoccupazione espressa dai cittadini e dagli esercenti sull’apertura di questa nuova attività e gli effetti negativi che questa avrebbe sulle attività di piccolo commercio che sono presenti in grande quantità in quel quartiere.

Tenuto conto che negli ultimi anni proprio la zona di via Garibaldi si è caratterizzata, in controtendenza a quanto sta avvenendo nella città, come una area di ripresa della attività di qualità di piccolo commercio e di vendita di prodotti di qualità a km zero e filiera corta.

Tenuto conto della imminenza della possibile apertura di questo nuova area di vendita.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

se l’amministrazione comunale ha rilasciato ad oggi qualsiasi tipo di autorizzazione per i lavori e l’inizio di attività di vendita di una catena della grande distribuzione nei locali indicati in via Santa Marta -Lungarno Buozzi.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...