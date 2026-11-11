Question time: iniziative dell’amministrazione in relazione allo stoccaggio di esplosivi e munizionamento presso l’aeroporto militare di Pisa

Premesso che:

Dalla documentazione ufficiale del Ministero della Difesa emerge un progetto per la realizzazione di due depositi di tipo igloo destinati allo stoccaggio di esplosivi e munizionamento presso l’aeroporto militare di Pisa, identificato dal CIG BC0338CECA e dal CUP D55I26000120001;

Il capitolato speciale d’appalto prevede due strutture dimensionate considerando una quantità indicativa di 10 tonnellate di esplosivo netto equivalente (NEQ) ciascuna, per un totale di 20 tonnellate, e contempla la possibilità di realizzare in futuro altre quattro riservette analoghe, per una capacità progettuale complessiva potenziale di 60 tonnellate;

Con atto n. 1348 del 28 ottobre 2026, l’Aeronautica Militare ha disposto l’aggiudicazione dei lavori, nell’ambito di un intervento che comporta un impegno complessivo di spesa di oltre 6 milioni di euro;

La documentazione progettuale richiama esigenze di stoccaggio di munizionamento e materiali esplosivi, anche con riferimento alle attività aeroportuali e all’Air Terminal Operation Centre della JMOU Italia;

Considerato che:

L’aeroporto di Pisa è un’infrastruttura a utilizzo civile e militare, situata in prossimità dei quartieri densamente abitati di San Giusto e San Marco;La realizzazione di nuovi depositi di esplosivi pone interrogativi di interesse pubblico sulla sicurezza delle infrastrutture aeroportuali, sulle possibili ricadute per i quartieri circostanti e sulle procedure previste in caso di emergenza;La documentazione finora resa disponibile non consente di ricostruire compiutamente le verifiche di sicurezza effettuate rispetto agli insediamenti civili e alle attività aeroportuali;

Pur trattandosi di un intervento di competenza dell’amministrazione militare, il Comune di Pisa e il Sindaco hanno un interesse istituzionale diretto a conoscere le possibili conseguenze sul territorio in modo da poter garantire un’adeguata informazione alla cittadinanza e un dovere generale di tutela per la sicurezza e la salute pubblica all’interno del comune;

Si chiede al Sindaco:

Se l’amministrazione comunale sia stata informata del progetto di realizzazione dei nuovi depositi di esplosivi presso l’aeroporto militare di Pisa e quali iniziative intenda assumere presso le autorità competenti per acquisire le valutazioni relative alla sicurezza dell’intervento, alle possibili interferenze con l’aeroporto civile e agli eventuali rischi per i quartieri di San Giusto e San Marco, garantendo la piena informazione del Consiglio comunale e della cittadinanza

Diritti in Comune: Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa

Mi piace: Mi piace Caricamento...