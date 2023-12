Question time: Interventi urgenti centro aggregativo ai Passi

Tenuto conto della lettera ricevuta lo scorso 13 novembre dalla Associazione Bambini e bambine in Movimento in cui venivano segnalati danni ingenti alla struttura in via Galianio 1, nel quartiere di Pisa, tanto da provocare la sospensione delle attività sociali che vi venivano svolte.

Riportato di seguito il testo della lettera in cui si descrive in maniera dettagliata l’assenza ripetuta di risposte da parte dell’amministrazione comunale: “Buongiorno, come da oggetto siamo nuovamente a segnalare, dopo due anni dalla prima segnalazione (come da mail allegate), i gravi danni che sta avendo la struttura a noi in gestione in condivisione con il gruppo CNGEI, dovuti a profonde infiltrazioni di acqua dal tetto. La struttura è situata in Via Ferdinando Galiani, 1 nel quartiere de i Passi, struttura a noi in gestione dal 2004 e dal 2014 in condivisione con gli scout. Luogo di aggregazione del quartiere per bambini e anziani che frequentavano ludoteca e ginnastica dolce e altre molteplici attività che si sono sviluppate negli anni e che dall’inizio di questa estate si sono interrotte per garantire la sicurezza di tutti e tutte. La situazione è sempre più grave, il soffitto è tutto bagnato e nero di muffa, le nostre attività sono state sospese dal mese di settembre per l’incolumità dei partecipanti (principalmente minori), in quanto l’aria non salubre e la struttura non sicura. Nonostante le frequenti segnalazioni, sia da parte nostra che del gruppo Scout, non abbiamo avuto alcuna risposta o indicazione riguardo a chi rivolgersi. A nostro carico c’è solo una indennità di occupazione, la manutenzione è a carico del Comune di Pisa proprietario dello stabile. A lungo andare, e con le piogge di questo periodo, il danno potrebbe causare dei crolli, vi ricordiamo pertanto che al piano terra dello stabile c’è la scuola dell’infanzia Rosa Agazzi e che sarebbe urgente porre rimedio al danno quindi non solo per ripristinare le nostre attività ma anche per la sicurezza e l’incolumità dei bambini e bambine che frequentano la scuola. Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro. Associazione Bambini e Bambine in Movimento – A.P.S.”

Vista la grave situazione che presentano questi locali e l’arrivo del maltempo che potrà solo peggiorare queste condizioni.

Tenuto conto che questa situazione sta avendo anche ripercussioni negative sulla cittadinanza per il mancato svolgimento di importanti attività sociali.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quando inizieranno i lavori per la sistemazione urgente di questi locali.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

